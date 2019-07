Mens et helt nyt Absalon Campus er ved at skyde i vejret, falder optagelsestallet på både sygeplejerske- og pædagoguddannelsen i Slagelse. Absalons rektor Camilla Wang tror og håber på, at udviklingen vender. Foto: Absalon, Alex Tran Foto: Alex Tran

Midt i arbejdet til nyt campus: Færre vil læse på uddannelse

Slagelse - 27. juli 2019 kl. 10:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Færre vil uddanne sig til sygeplejerske og pædagog, hvis studiet skal foregå i Slagelse.

I hvert fald hvis man skal tro optagelsestallet af nye studerende, som Styrelsen for Forskning og Undervisning har offentliggjort.

Natten til fredag fik henholdsvis 207 og 156 således at vide, at de var optaget på enten sygeplejerske- eller pædagoguddannelsen på professionshøjskolen Absalon i Slagelse.

I begge tilfælde er det et fald på 12 procent sammenlignet med sidste år.

Men selvom der sideløbende med det faldende optagelsestal er ved at blive opført et helt nyt campus i byen, bekymrer det ikke Absalons rektor Camilla Wang.

- Jeg håber og tror på, at det er et enkelt år, og at det nye campus kommer til at stå stærkt og bliver et attraktivt sted at studere, siger hun til Sjællandske.

For tilbage i maj startede byggeriet af den helt nye professionshøjskole Absalon i Slagelse. Det nye campus skal rumme i alt fire af Absalons uddannelser og huse 2.000 studerende og 250 medarbejdere.

Foruden sygeplejerske- og pædagogsuddannelsen skal også socialrådgiveruddannelsen og og ernæring og sundhed, der flytter fra Sorø, høre til på den nye adresse.

Og netop udsigten til, at uddannelserne skal flytte, kan have betydning for det lave optagelsestal. Det mener Camilla Wang, der peger på, at opførelsen af det nye campus kan have skabt usikkerhed blandt ansøgerne.

- Vi kan også i Sorø se, at færre har søgt ind på ernæring og sundhed (34 procent færre sammenlignet med sidste år, red.). Og jeg tror, at det kan hænge sammen med, at folk misforstår og tror, at udbudsstederne lukker, fordi vi bygger nyt og flytter dem, forklarer Absalons rektor og uddyber:

- Man gider jo ikke starte på et campus, som lukker midt i ens uddannelse, og så tænker flere nok, at de hellere vil søge et andet sted. Men det er jo en misforståelse.

Også på landsplan er optagelsen på pædagoguddannelserne imidlertid faldende. Her er der optaget to procent færre pædagogstuderende end sidste år.

Omvendt står det til blandt sygeplejerskerne, hvor der i år er optaget syv procent flere studerende på landets sygeplejerskeuddannelser. Udviklingen i Slagelse, hvor 12 procent færre er optaget, går derfor stik imod landstendensen.

Faldet i optagelsestallet er gældende for både sommer- og vinterstart samt for E-læring, hvorfor der på alle uddannelserne er ledige pladser tilbage.

Det kan ifølge Camilla Wang skyldes, at Professionshøjskolen Absalon sidste år åbnede et campus for sygeplejerskestuderende i Holbæk. Her ser man i år modsat Slagelse en fremgang i optagelsestallet på 13 procent.

- Men både når det gælder optagelsestallet af pædagogstuderende og de sygeplejerskestuderende i Slagelse, er det selvfølgelig noget, der har vores kritiske opmærksomhed, da det er to faggrupper, der er stor efterspørgsel på, siger Absalons rektor, Camilla Wang.

