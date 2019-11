Se billedserie Faget natur og teknologi blev for 29 elever i 6. klasse i går inspireret af ingeniørens arbejde. På Hvilebjergskolen deltog man i den såkaldte »Engineering Day«. Og det til stor succes, lød konklusionen fra både elever og lærere. Foto: Per Christensen

Micro-bit blev mega-succes: Elever i 6. klasse prøvede kræfter med programmering

Slagelse - 08. november 2019

- Det er spændende, fordi vi bruger en hel dag til at gå i dybden med at lege ingeniører.

Sådan siger Karen Hvid, der er lærer på Hvilebjergskolen i Sørbymagle otte kilometer sydøst for Slagelse. Her underviser hun til daglig i natur og teknologi.

Og torsdag var undervisningen noget anderledes, end den plejer at være.

I alt 29 elever fra 6. klasse deltog nemlig i »Engineering Day«, hvor eleverne skulle kombinere matematik og naturfag med ingeniørens arbejde.

Tanken er, at projektet skal vise eleverne, hvad man kan bruge fagene i skolen til i den virkelige verden.

Forbedrede trafikforhold ved hjælp af micro:bit I løbet af dagen skulle de deltagende elever derfor undersøge trafikforholdene omkring deres skole og ved hjælp af programmering udtænke idéer til, hvordan man kan gøre skolevejen mere sikker ved brug af såkaldte micro:bit - en slags mikrocomputer.

- Det der med at arbejde ud fra en konkret situation til at finde på en ret abstrakt løsning, det er en god øvelse for eleverne. Flere af dem har været ude for nogle farlige situationer i trafikken. Så det er noget, de kender til, forklarer klassens natur- og teknologilærer, Karen Hvid.

Knap 200 lærere fra 132 skoler i Region Sjælland har derfor på samme måde som Hvilebjergskolen tilmeldt elever til Engineering Day, der i år indeholder opgaven »Gør skolevejen sikker«.

Her kunne en idé for eksempel være at programmere en cykelsensor, der blinker, når den registrerer, at der kommer en bil bagfra. Eller som nogle elever fra Hvilebjergskolen fandt på: En cykelhjelm, der lyser op og gør cyklisten synlig i trafikken, hvis cykellygterne pludselig løber tør for strøm.

Vigtig viden at lære - Det er anderledes fra den almindelige undervisning, da der ikke er noget rigtigt eller forkert. Det er en undersøgende form for undervisning, hvor der er flere svar på facit, siger Karen Hvid og peger på, at hun som lærer håber på, at dagen gør eleverne klogere på både egne innovative kompetencer og færdigheder indenfor programmering.

Særligt i fremtiden bliver det nemlig vigtigt for eleverne, mener hun.

- Denne her micro:bit skal jo indgå i deres løsninger, så det bliver de nødt til at arbejde med. Og generelt bliver teknologi en stor del af deres fremtid. Det er der ingen tvivl om. Så det er vi som skole nødt til at klæde dem på til, slår hun fast.

På samme måde er 12-årige Tilde Madsen og jævnaldrende Natasja Andersen heller ikke i tvivl om, at de får brug for den viden, de fik tillært i løbet af torsdagens undervisning.

Teknologi og micro:bit findes nemlig både i den telefon, de flere gange om dagen har i hænderne, og i computeren, som de bruger i skolen og i fritiden, forklarer de.

- Man bruger rigtig meget teknologi i hverdagen. Så det er meget godt at vide, hvordan det fungerer, forklarer Tilde Madsen og bliver suppleret af Natasja Andersen:

- Ja. Og så er det sjovt, at vi selv kan lære at programmere, konkluderer hun.

»Engineering Day« er en del af det ti-årige program Engineering i skolen, som er et samarbejde mellem Engineer the Future, Naturvidenskabernes Hus, Astra og VIA University College. Programmet er finansieret af Villum Fonden, Industriens Fond, Lundbeckfonden og A.P. Møller Fonden.

Derudover har »Engineering Day« samarbejdet med DRs Ultrabit, som har delt Ultra:bit-klassesæt ud til alle deltagende skoler.