Michelle lever i konstant smerte: - Ingen vil hjælpe mig med min skulder

20-årige Michelle Brauner er diagnosticeret med snapping scapula. Men ingen fysioterapeuter eller læger har indtil videre ville røre ved hendes skulder, der stikker voldsomt ud og giver hende mange daglige smerter. Privatfoto.

20-årige Michelle Brauner tager 18 smertestillende piller om dagen. Alligevel må hun vente i to år på en konsultation, der - måske - vil hjælpe mod smerterne, der er forårsaget af en dårlig skulder.

Slagelse - 27. juli 2020 kl. 06:03

Et enkelt løft. Mere skulle der ikke til, før 20-årige Michelle Brauners liv pludselig ændrede sig til et sandt smertehelvede.

Her tog hun sin søn i armene som mange gange før. Men denne gang gik noget helt, helt galt. I dag stikker Michelle Brauners højre skulder derfor ud og tvinger hende til at spise 18 smertestillende piller om dagen.

Ellers kan hun slet ikke holde ud at være til.

Alligevel er der ingen hjælp at hente. Først torsdag den 5. maj 2022 er Michelle Brauner, der er diagnosticeret med snapping scapula, indkaldt til en konsultation. Altså om to år fra nu.

- Det har allerede været en stor omvæltning. For jeg har skullet lære alt med venstre arm. Som for eksempel at tage tøj på og rede mit hår. Og hvis jeg skal have håret sat op, skal jeg have hjælp. Faktisk skal jeg have hjælp til det meste i dag, fortæller den bare 20-årige kvinde, der også er nødt til at sove siddende oprejst i sin seng.

- Det giver gener i nakken. Ligesom hvis man falder i søvn i en bil. Så det er ikke særlig rart. Der står i min journal, at den her skade aldrig er set i det her omfang før. Derfor er der ingen, der ved, hvad de skal gøre, forklarer Michelle Brauner.

Får det værre hver dag Men mens dagene går, bliver Michelle Brauners ryg kun svagere og svagere. Det har en EMG-scanning slået fast.

Og behandlingen, hun venter på, virker kun måske. Her skal hun nemlig have sprøjtet Botox ind i selve musklen på Neurologisk afdeling på Roskilde Sygehus.

Men mange patienter, der lider af snapping scapula, har langvarige forløb med flere typer behandlinger, før tilstanden forbedres. Og indtil nu har ingen ville røre ved Michelle Brauners ryg. Artiklen fortsætter efter billedet...

Allerede den første uge efter den skæbnesvangre dag, havde den unge kvinde forsøgt at tale med flere fysioterapeuter, der alle med store øjne blot så måbende til, når hun smed trøjen.

For de var alle mundlamme over, hvad de så.

Ifølge Michelle Brauner lød beskeden derfor hver gang, at hun ikke - som ellers håbet på - kunne få sat skulderen på plads.

Fysioterapeuterne var simpelthen bange for at gøre ondt værre.

Må selv betale for hjælp Michelle Brauner bliver derfor kastet videre rundt i systemet, indtil hun til sidst ender hos en ortopædkirurg på Holbæk Sygehus.

Her får hun at vide, at skulderen kan blive opereret. Noget, der med god sandsynlighed kan gøre hende smertefri. Men ikke i Danmark.

Operationen kan derimod blive foretaget i udlandet. Hvis Michelle Brauner altså betaler af egen lomme.

Den 20-årige kvinde er med egne ord »klar til at gøre alt«. Så selv om en selvbetalt operation vil gå ud over hendes økonomi, har hun været i kontakt med flere udenlandske kirurger. Men heller ikke i udlandet, er de villige til at røre ved Michelle Brauners skulder. Artiklen fortsætter efter billedet...

Først torsdag den 5. maj 2022 er Michelle Brauner blevet indkaldt til en konsultation. Altså skal hun umiddelbart leve med sine smerter de næste to år. Selv kalder hun det »umenneskeligt«.



På et tidspunkt havde hun ellers kontakt til en kirurg i Libanon, der var klar til at operere hende.

- Men så fik jeg skrevet mere ind i min journal, og så ville han ikke røre ved den alligevel, fortæller en tydeligt berørt Michelle Brauner, der også er blevet afvist af fire hospitaler i Tyrkiet.

Ingen energi tilbage Drænet af smerter er den 20-årige kvinde derfor ved at miste håbet. Selv om hun dagligt fylder sig med piller, kan hun ikke varetage et arbejde på grund af smerter. Og hun er udfordret i dagligdagen, hvor hun ikke længere kan bære rundt på sin søn, som hun kunne før.

"I min journal står der, at jeg har smerter på et helt nyt plan. Og derfor er det ikke okay at lade en 20-årig sejle i sin egen sø."

- Michelle Brauner - Michelle Brauner - Jeg er nødt til at have ham på venstre side. Men han får stadig alt det, han kan få af kærlighed og opmærksomhed. Det sker bare med venstre hånd og kræver lidt mere energi, fortæller Michelle Brauner, der på grund af sine store smerter dagligt oplever at få spasmer ud i sin højre arm.

- Så efter en hel dag har jeg ingen energi tilbage. Selv små ting dræner mig. Derfor er min hverdag planlagt ned til mindste detalje. Jeg kan ikke foretage mig ret meget, forklarer Michelle Brauner.

Hendes tilstand af snapping scapula er så voldsom, at hun ikke engang kan få sat en speciel skinne på sin skulder til at afhjælpe smerterne. Bare en smule.

»Det her vil følge mig resten af mit liv« Den 3. august skal Michelle Brauner til et møde med den sidste kirurg i Danmark, der endnu ikke har set på hendes skulder og som måske kan tilbyde hende en operation. Mødet er aftalt, efter Michelle Brauner selv har råbt op og slået i bordet.

Men her flere uger før mødet med kirurgen, har hun allerede fået at vide, at hun »ikke skal forvente noget«.

Indtil videre må Michelle Brauner derfor forholde sig til, at hendes eneste håb for at blive smertefri er behandlingen med botox. Altså den behandling, som hun først er indkaldt til om to år.

Smerterne må hun af den grund lære at leve med.

- Jeg tænker, at det er noget svineri, hvis jeg skal være ærlig. Det er fuldstændig umenneskeligt. I min journal står der, at jeg har smerter på et helt nyt plan. Og derfor er det ikke okay at lade en 20-årig sejle i sin egen sø, siger Michelle Brauner, der med sikkerhed kan se frem til flere følgeskader.

Selv hvis hun en dag - endelig - får ordnet sin skulder.

- Det her vil følge mig resten af livet. Jeg har allerede fået nerveskader, fordi de ikke har grebet ind i tide, fortæller Michelle Brauner og retter skarp kritik af sundhedsvæsenet:

- Hvis de havde gjort noget fra starten i stedet for at kaste mig rundt som en bold, havde jeg ikke stået med det her problem (nerveskaderne, red.). Så havde jeg kunne blive fuldt funktionel. Men det har de ødelagt for mig for altid, konkluderer hun.

Michelle Brauner er hårdt udfordret i hverdagen, efter hun er blevet diagnosticeret med lidelsen 'snapping scapula'. Privatfoto.