Michael fik sin første løn i en alder af seks år: Nu fejrer han særligt jubilæum

- Det er helt specielt at arbejde på en herregård, siger Michael Sørensen, der kan se tilbage på 40 års ansættelse på Valdbygård Gods ved Slagelse. Han har dog haft sin gang på stedet i langt flere år.

Slagelse - 07. august 2021

58-årige Michael Sørensen kan her i august se tilbage på 40 års fast ansættelse som medhjælper på Valdbygård Gods, men faktisk begyndte han langt tidligere at arbejde så småt på stedet, hvor både hans forældre og hans bedsteforældre også har været ansat.

Han er opvokset i et af godsets huse, og hurtigt fik han lært at gøre sig nyttig, når han nogle gange fulgte sin far på arbejde.

- Faktisk fik jeg min første løn udbetalt som seks-årig. Når der blev renset roer, sad min far på radrenseren og styrede den, men jeg sad på et bræt forrest og kiggede efter sten, som jeg så samlede op undervejs. Da der var lønningsdag, og min far fik udbetalt sin løn i en brun pose, fik han også en brun pose med til mig fra forvalteren, husker Michael Sørensen.

Han var ikke i tvivl om, at også hans fremtid skulle være på Valdbygård Gods.

Det var dog i første omgang mest jagt og skoven, der interesserede ham.

- Men da jeg fik familie, passede det bedre ind med at arbejde i marken, siger Michael Sørensen, der har hustru og to børn og bor på en mindre gård tæt på Valdbygården.

Sammenhold på herregård På spørgsmålet om hvordan han selv synes, de 40 år er gået, er svaret uden tøven: »Alletiders.«

- Det er noget helt specielt at arbejde på en herregård. Vi har et sammenhold, som man ikke rigtigt kan have på et mindre sted, siger Michael Sørensen, der er en af tre ansatte på gården, som står for driften sammen med forvalteren og ejer Peter Bech.

Sidstnævnte betegner Michael Sørensen som et omvandrende leksikon.

- Hver gang vi kommer i tvivl om, hvad der for eksempel har været i en bygning for år tilbage, så spørger vi bare Michael, siger Peter Bech, der også kan fortælle, at jubilaren i de 40 år ikke har haft over 14 sygedage.

Måske også 50-års jubilæum Michael Sørensen har arbejdet for flere generationer af familien Bech, og har oplevet en teknologisk udvikling hen mod stadig større maskiner.

Han er fast fører af en kæmpetraktor med 360 hestekræfter, som han kører på året rundt, når der skal pløjes, harves, køres korn fra ved mejetærskningen og køres halm ind.

Derimod overlader han det til andre at køre godsets mejetærskere - den ene med et skærebord på imponerende 41 fod.

- Vi har større maskiner i dag, end da jeg startede, men dengang var vi også flere folk, idet der også var både fire elever og en underforvalter. Så det er da blevet mere stressende end dengang, siger Michael Sørensen, der dog bestemt ikke afviser, at han også når 50 års jubilæet.

Foreløbig vil den runde dag blive markeret her i weekenden på godset.