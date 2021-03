Mia fik fjernet sin datter midt om natten: - Det er så skamfuldt

Lejligheden i Slagelse bærer præg af, at Mia Jørgensen er mor. Men selv om hun ser sin datter, der er anbragt i familiepleje, to gange om måneden, føles det som om, at hun har mistet hende. Og de følelser er svære at dele med andre. Derfor er Mia Jørgensen glad for, at der i Slagelse Kommune nu udrulles et pilotprojekt om sorgterapi for forældre til anbragte børn. Emnet er nemlig tabubelagt.

Foto: Per Christensen