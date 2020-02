Se billedserie Justify Rebellion består af Lukas Rautenberg, vokal og guitar, Nikolaj Madsen, kor og leadguitarist, Nikolaj Ross på trommer og Stephen Andersen på bass. Foto: Martin Fabricius Buchwald Foto: Martin F. Buchwald

Send til din ven. X Artiklen: Metalband klar med sin 2. udgivelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Metalband klar med sin 2. udgivelse

Slagelse - 24. februar 2020 kl. 10:18 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det går da mere og mere i retning af, at vi også kan komme til at leve af vores musik.

Det siger Nikolas Rautenberg, lærerstuderende og sanger i det lokale band Justify Rebellion.

Et band der gjorde sig bemærket tilbage i 2017 ved at kvalificere sig til den danske finale i den internationale Emergenza Festival, dog uden at vinde.

Bandet sikrede sig også en pladekontrakt med Mighty Music og udgav i 2018 deres debutalbum.

Nu er udgivelse nummer to så klar. Albummet The Ends Justify The Means udkommer 27. marts og kan høres på CD, LP samt digitalt download.

»Rebellerne« har på nuværende tidspunkt allerede indtaget landets scener med storm. Her kan Asgaard Rock Festival, Næstved Metalfest og ikke mindst Amager Bio nævnes, fortæller leadguitarist Nikolaj Madsen, som læser til pædagog.

Udover to to nævnte består bandet af sygeplejerskestuderende Nikolaj Ross og Stephen Andersen, der har fuld fokus på guitaren.

Bandet har base på Sdr. Stationsvej 3 i Slagelse og øver på Musikfabrikken på Fabriksvej.

Hvad den nye CD indeholder kan høres ved en koncert i Badeanstalten Slagelse fredag 3. april.

Billetter til denne koncert findes på Billetto.dk.

- Det bliver et show mere bombastisk, mere musikalsk og større end nogensinde. Helvede er løs, himlen falder og du er budt op til dans, når boogiemetallen tæsker ud af de brandvarme forstærkere. Drengenes arsenal af nyt materiale er fyldt med inspirationer fra den rebelske 80'er metalscene, hvor man mente det, der blev sunget og med den nye plade skrues der ikke ned for charmen. Vær forberedt på et nakkeknækkende show, lyder det fra Nikolaj Madsen som opvarmning til koncerten.

Han lover også indendørs fyrværkeri og et par hemmelige tricks i ærmet.

Som support har rebellerne allieret sig med Næstved-bandet »Murder Among Kings«, der skal »sætte gryden i kog, før at æggene rigtigt bliver sat over.«

Tilbage i januar 2018 holdt bandet deres releasekoncert for deres første album »Unleashing The Beast«, og i maj 2019 gjaldt det releasekoncert for singlen »Act The Fool«. Begge koncerter for fulde huse.

Nu gælder det så »The Ends Justify The Means«, der kan oversættes til »Målet helliger midlet«.

Et metalalbum i stil med det gamle Metallica og Volbeat, ifølge Nikolaj Madsen, der blandt andet har hevet 10/10 stjerner hjem af anmeldere verden over.

Nikolaj Madsen karakteriserer det som et album »der med sine vekslende tempi og hårde rytmer hiver lytteren ind i en verden af selvrealisering, stofmisbrug, krig og andre samfundsrelaterede problemstillinger.«

Bandet skal i løbet af året på tour i Danmark, for at promovere albummet, og de unge rebeller sigter også mod at komme til USA, hvor mange af deres inspirationsbands opstod i 80'erne.

Med albummet har bandet ifølge Nikolaj Madsen udviklet sig markant i forhold til første album.

- Guitar-helte-soloerne er vildere, vokalen er vredere, bassen er tungere og trommerne mere tordende end nogensinde før. Drengene er i topform og bruger al sin energi og fokus på bandet, siger Nikolaj Madsen og fortsætter:

- Enten så vil man det, eller også så vil man det ikke nok. Vi er fast besluttet på at føre den her heavymetal-karriere ud i livet via dedikation og hårdt arbejde. Der er en gulerod i sidste ende. En gulerod der dag for dag, koncert for koncert bliver mere og mere tydelig.

Siger altså lead-guitarist Nikolaj Madsen, bandets yngste medlem, der altid kan kendes på sin faste sceneuniform: Butterfly og tanktop og naturligvis en elguitar.

Bandet er efter færdiggørelsen af det andet album allerede begyndt at skrive på det tredje.

De forventer at kunne »skalere til noget større« med koncerter og albums, og at kunne give publikum en oplevelse, de ikke kan gå ud og få andre steder.

- En oplevelse med ét emne som omdrejningspunkt: Oprørets retfærdiggørelse (Justify Rebellion), siger Nikolaj Madsen.

relaterede artikler

Finaleplads mere end retfærdiggør et ganske højlydt oprør fra Slagelse 03. maj 2017 kl. 10:22

Festuge-guitarist blev aftenens stjerne 30. juni 2016 kl. 10:26