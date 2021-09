Se billedserie Ved Kokke- og Tjenerskolens stand var der smagsprøver. Det er en karrierevej med masser af elevpladser og jobgaranti. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Messe var tilbage på fuld power

Efter forrige års digitale udgave, var SUK-festival torsdag tilbage med fuld power. Unge kunne finde inspiration til uddannelse og karrierevej, og der var mange muligheder at undersøge.

Slagelse - 10. september 2021

Covid-19 føltes som fortid, da der torsdag var fyldt med unge mennesker på det grønne område mellem Slagelse Gymnasium og ZBC til den årlige SUK-festival. Forrige år måtte festivalen afholdes digitalt, men i år var den tilbage for fuld styrke.

- Det har været en god dag med fuld power, lyder det fra Gry Christensen, der er projektleder af festivalen.

Hun fortæller, at der var 75 stande opstillet, men eftersom nogle af eksempelvis uddannelsesstederne havde komprimeret deres forskellige uddannelser under én stand, var i alt præsenteret over 100 forskellige muligheder for de unge inden for uddannelse og karriere.

Politiet ledte efter lokale En af de stande var politiets. Her kunne man blandt andet få en snak om optagelseskrav, ansøgningsproces og de forskellige karrieremuligheder, men også om fordomme om eksempelvis løn og hvor høj, man egentlig skal være, for at blive politibetjent.

Kristian Hørup er uddannelsesleder ved Politiskolen, og han fortalte desuden om styrken ved, at politiet har mulighed for at stå ved uddannelsesmesser rundt omkring i landet somi Slagelse.

- Vi vil gerne ud til lokalområder og få flere lokale betjente, sagde han. Det drejer sig altså om, at det er en styrke eksempelvis at få ansøgere fra unge, der bor i Slagelse

- Det er ikke, fordi vi ikke værdsætter vores ansøgere fra København, men de har jo lokalt kendskab, lokale kontakter og ører ude, som en fra København ikke nødvendigvis har, siger Kristian Hørup.

Masser af elevpladser En anden stand, hvor man oven i købet kunne få stillet sin lille sult, var hos kokke- og tjeneruddannelsen. Her var studerende på første grundforløb i fuld gang med at anrette to forskellige smagsprøver og at grille pølser.

Christian Errebo er faglærer, og han fortæller, at han og de studerende forsøger at vise interesserede, at det også er et håndværk at være kok.

Kokke- og tjenerbranchen er et område, der lige nu er i stor mangel på arbejdskraft, og det er Christian Errebo og de øvrige undervisere på kokke- og tjenerskolen meget opmærksomme på.

- Der er stor efterspørgsel, og der er elevpladser til alle, der har brug for det. Desuden er der jobgaranti, siger Christian Errebo og fortæller, det er noget, de unge får at vide, hvis de overvejer karrierevejen som kok eller tjener.

Byg en mur, skift et dæk En lidt mindre stand var placeret længere oppe ad stien, og her var de to murerelever Anna Lützhøft og Teffani Nørskov i gang med at vise forbipasserende, hvordan man sætter mursten sammen til en mur.

Generelt oplevede de to murerelever, at mange virkede interesserede.

Det handlede også om at prøve tingene selv et stykke vej væk, hvor mekanikeruddannelsen hørte hjemme. Her stod mekanikerlærling Niklas Lindegaard Poulsen og instruerede forbipasserende i kunsten at skifte et dæk. Der var nemlig en løbende konkurrence om at være hurtigst om det.

Da Sjællandske kom forbi var rekorden fem minutter og otte sekunder.

- Andenpladsen er et par piger, der brugte fem minutter og 17 sekunder. Det var ret sejt at se, fortæller Niklas Lindegaard Poulsen med henvisning til, at der ikke er mange kvinder, som læser til mekaniker.

Ny idé fra coronatiden Forrige år, da SUK-festivalen foregik digital, blev der indført SUK-talks. De blev i år taget med videre som en positiv erfaring fra coronapandemien, og var derfor også ved den fysiske messe i år.

- Vi prøver noget nyt hvert år, det er en løbende udvikling, fortæller Gry Christensen.

De forskellige talks stod blandt andet Mærsk og Maskinmesteruddannelsen i København bag, og har været henvendt til eleverne på ungdomsuddannelserne om deres muligheder.

Næste år, fortæller Gry Christensen, kommer Københavns Universitet og Roskilde Universitet også til at være repræsenteret på festivalen.

- Det er fordi vi gerne vil have så mange muligheder repræsenteret som muligt for de unge, siger projektlederen.