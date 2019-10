Eleverne skal programmere en mikrocomputer, der kan hjælpe dem i trafikken. For eksempel en cykelsensor der blinker, når den registrerer, at der kommer en bil bagfra. Her er elever i Helsingør i sving. Foto: Mikal Schlosser

Mere sikker skolevej på skemaet

På Hvilebjergskolen får 29 elever fra 6. klasse chancen for at undersøge, hvilke situationer, der er farlige i trafikken og samtidig prøve at finde løsninger, der kan gøre det mere trygt og sikkert at færdes på skolevejen.

Det kunne for eksempel være ved at programmere en cykelsensor, der blinker, når den registrerer, at der kommer en bil bagfra.

- Mange elever har svært ved at se, hvad de skal bruge matematik og naturfag til i den virkelige verden. På Engineering Day får de lov til at bruge fagene til at løse en helt konkret udfordring tæt på deres egen hverdag. Vi håber, at det øger begejstringen for fagene, og måske endda får nogle til at overveje at vælge den naturvidenskabelige vej senere i livet, siger Ghita Wolf Andreasen, direktør i Engineer the Future, der sammen med Naturvidenskabernes hus arrangerer Engineering Day for skoleelever i hele Danmark.