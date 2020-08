Mere end 30.000 kroner blev samlet ind til Ida i MC-Run

Se billedserie Stig Sølvhøj i gang med at takke for den flotte opbakning og støtte til Ida." Må jeres Gud være med jer", lød det fra ham, inden motorcyklisterne igen brød op fra Korsør. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Slagelse - 17. august 2020 kl. 06:34 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var stille ved Gl. Banegårdsplads i Korsør lørdag formiddag. Kun enkelte opstillinger af lokale borgere, og enkelte folk stående i vejkanten ved Tårnborgvej med kameraer i hånden var tegn på, at noget var i gærde.

En stille brummen i det fjerne var første tegn. En brummen der hurtigt blev til en konstant baggrundstøj af henved 300 motorcyklister, der en efter en svingede ind på Gl. Banegårdsplads, hvor de fordelte sig på pladsen og parkerede side om side.

- Da jeg hørte Idas historie, tænkte jeg med det samme, at vi må kunne gøre noget for at samle nogle penge sammen, så vi kan berige den her lille piges liv så meget som muligt i den tid, hun har tilbage, fortæller Stig Sølvhøj.

Han er en af dagens mange motorcyklister, ven med Vagn Nielsen og initiativtager til lørdagens MC-Run til fordel for seksårige Ida fra Korsør, der lider af uhelbredelig kræft.

Vagn Nielsen er Ida farfar. Han er som Stig Sølvhøj ivrig motorcyklist, og det var her, idéen opstod hos Stig Sølvhøj til et støttearrangement med udgangspunkt i et fælles »run«.

Via sin egen motorcykelklub, League of Shadows, i København, blev budskabet om løbet hurtig spredt via Facebook, og med klubberne Hunters MC samt Demonic Army MC som medarrangører, klikkede tilmeldingerne ind i en lind strøm fra klubber over det meste af Sjælland.

- Vi er meget taknemmelige for, at vi på den her måde kan indfri nogle af Idas ønsker, og det giver os mulighed for at få en masse gode minder med hende, mens tid er, siger Steffen Nielsen dagen inden det storstillede MC-Run.

Han er Idas far, og han tør ikke love, om Ida kigger forbi og på de mange motorcyklister om lørdagen - med hendes farfar i front for den overvældende kortege, der har kørt hele vejen fra København og med enkelte opsamlingsstop undervejs. Men det gør hun heldigvis.

Blandt de mange hundrede motorcyklister, der alle har deres klubnavn i front på ryggen er også mange fra den lokale motorcykelklub: Korsoranerne MC.

De har i den særlige anledning valgt efterfølgende at invitere indenfor i deres klubhus til lidt af drikke, hvis der er lyst til det.

Men ellers er selve formålet med turen ved vejs ende ved ankomsten til Gl. Banegårdsplads, og de mange motorcyklister bryder så småt op igen efter en halv times samling på pladsen.

Forinden, undervejs og efter er nummeret: 5252 4949 blevet flittigt brugt på MobilePay, hvor der indtil videre er tikket over 30.620 kroner ind.

Og muligheden for at bidrage er der stadig til Ida og familiens bedste.