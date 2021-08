En 56-årig mand risikerer fængselsstraf og stor bøde for at opbevare fyrværkeri i to containere tæt på naboer.

Mere end 200 kilo sprængstoffer: Tusindvis af kanonslag og bomber til stor fare for naboer

Sådan lyder det i anklageskrift, som i næste uge sender førnævnte for Retten i Næstved med påstand om såvel fængsels- som bødestraf for at have opbevaret fyrværkeri på sin ejendom.

I to containere, der stod klos op ad en lade med halm og under 200 meter fra fire naboejendomme, har han ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ligget inde med ikke under 1.187 krysantemumbomber, 10.403 kanonslag og 26 batterier. Alt med en samlet mængde såkaldt nettoeksplosivstof svarende til 234,12 kilo.