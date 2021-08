I beboerhuset på Motalavej var kvinder fredag mødt op for at høre netværkskoordinator Hildur Thorisdottir fortælle om det nye tilbud, der er et samarbejde mellem den boligsociale indsats »En Fælles Indsats« og KVINFO. Herigennem vil de kunne søge råd og vejledning, der kan få dem i arbejde eller i uddannelse. Privatfoto

Mentorer skal hjælpe etniske minoritetskvinder

Et nyt mentor-netværk i Slagelse Kommune skal hjælpe etniske minoritetskvinder i job og uddannelse. Efterspørgslen i udsatte boligområder som Ringparken og Motalavej er stor.

Slagelse - 18. august 2021 kl. 09:12 Af Fleur Sativa & Dorte Abrams Kontakt redaktionen

Hvilken uddannelse bør man læse på? Hvordan skriver man en god ansøgning? Og hvordan kommer man i det hele taget i gang med at studere eller ud i et arbejde?

Blandt andet spørgsmål som disse kan etniske minoritetskvinder, der har svært ved at finde rundt på det danske jobmarked eller rundt i det danske uddannelsessystem, nu finde svar på. I hvert fald hvis de bor i et af de udsatte boligområder i Slagelse Kommune, hvor et nyt samarbejde mellem KVINFO og den boligsociale helhedsplan »En Fælles Indsats« har set dagens lys. I samarbejdet bliver frivillige mentorer matchet med kvinderne, så mentorerne kan guide og oplyse kvinderne om, hvor og hvordan de kan søge job.

FAKTA KVINFO er et dansk nationalt videnscenter, hvis opgave det er at formidle forskning om køn, ligestilling og etnicitet. KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet med egen bestyrelse. KVINFO var oprindeligt en sammentrækning af »kvinder information forskning«.

Men formålet er også at udvide kvindernes netværk, så de indbyrdes kan dele viden om det danske arbejdsmarked og den danske kultur.

Stor efterspørgsel Således bygger det nye samarbejde på KVINFOs allerede årelange erfaring med mentorforløb som integrationsredskab, hvor indvandrer- og flygtningekvinder bliver sat sammen med frivillige mentorer, som alle er - eller har været - aktive på arbejdsmarkedet.

KVINFOs mentor-netværk har eksisteret siden 2002 og dækker flere af landets boligområder. Og nu altså også blandt andet Motalavej i Korsør og Ringparken i Slagelse, hvor henholdsvis 39 og 38,3 procent af beboerne står uden for arbejdsmarkedet. Henholdsvis 70,3 og 75,1 procent har kun taget grundskolen.

- Jeg har haft kontakt med mange kvinder, som bare gerne vil have et job. De har først og fremmest brug for at få øje på, at der også kan være et job for dem derude. Mentorerne går ikke ind og skaffer dem et job eller uddannelse, men står ved siden af dem og hjælper dem med at få øje på nye muligheder, forklarer Hildur Thorisdottir, der er ansat som netværkskoordinator i mentor-netværket og oplever en stor efterspørgsel på hjælpen fra de kvinder, der bor i de to boligområder. Artiklen fortsætter efter billedet...

Hildur Thorisdottir søger lige nu frivillige mentorer, der vil guide og hjælpe kvinder fra udsatte boligområder i Slagelse Kommune.

Hjælp i øjenhøjde Det er Hildur Thorisdottirs opgave at matche de frivillige mentorer med kvinderne, der alle drømmer om at komme ud på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. Hun har i flere år arbejdet med boligsocialt arbejde og glæder sig til at hjælpe med at skabe muligheder for kvinderne.

- I mit tidligere arbejde har jeg oplevet, hvordan netop det med manglende netværk og kendskab til arbejdsmarkedet er en kæmpe barriere for kvinder med minoritetsbaggrund, som forsøger at komme ind på det danske jobmarked. Her kan mentorerne være med til at åbne døre og dele af deres viden om det danske arbejdsmarked og den danske arbejdsmarkedskultur, siger hun.

De frivillige mentorer vil få et mentorkursus, og kontakten til kvinderne vil foregå i øjenhøjde, med respekt og i ligeværdighed, fortæller Hildur Thorisdottir. Artiklen fortsætter efter billedet...

KVINFO har siden 2002 haft et netværk for etniske minoritetskvinder.

- Det er meget vigtigt at relationerne bygger på frivillighed. Kvinderne bliver ikke anvist, men skal selv ønske om at deltage i forløbet. Derefter får de mulighed for at fortælle om deres drømme, og de får hjælp og støtte til at føre drømmene ud i virkeligheden, forklarer netværkskoordinatoren.

Brug for frivillige Hildur Thorisdottir er ansat af KVINFO, men arbejder tæt sammen med den boligsociale helhedsplan »En Fælles Indsats« og Slagelse Kommunes jobcenter.

Hun vil være til stede i beboerhusene i Ringparken, Sydbyen og på Motalavej, og lige nu handler hendes arbejde primært om at finde kvindelige mentorer, som vil bruge deres erfaringer fra arbejdslivet til at gøre en forskel, fortæller hun:

"Jeg leder efter mentorer i alle aldre, som har erfaring fra arbejdsmarkedet"

- Hildur Thorisdottir - Hildur Thorisdottir - Jeg leder efter mentorer i alle aldre, som har erfaring fra arbejdsmarkedet. De skal have tid og lyst til at bruge to til fire timer om måneden til at hjælpe en kvinde tættere på job eller uddannelsesforløb, forklarer Hildur Thorisdottir og peger på, at et mentorforløb kan vare fire til 12 måneder.

Kvinderne bliver matchet med mentorer ud fra interesser og jobdrømme, og Hildur Thorisdottir vil som koordinator løbende stå for sparring og supervision samt metodekursus.

En rapport udarbejdet af KVINFOs mentor-netværk viser, at 82 procent af kvinder i Danmark med minoritetsbaggrund mener, at det er »meget vigtigt« at have et arbejde og at kunne forsørge sig selv. Ifølge KVINFO er potentialet for at få flere kvinder med minoritetsbaggrund i job derfor stort.

Hvad skal der til Hvad skal der til for at blive frivillig mentor i mentornetværket for danske minoritetskvinder?

... Du skal have lyst til at bidrage med viden og erfaring fra det danske arbejdsmarked og det at søge job

... Du skal have fokus på ressourcer og et positivt og ligeværdigt møde, hvor kvindens drømme og ønsker er i fokus

... Du skal ville være en del af et større netværk

... Du skal have mulighed for at mødes med kvinden to til fire timer om måneden i et forløb på alt fra fire til 12 måneder

Du kan kontakte netværkskoordinator, Hildur Thorisdottir hvis du vil høre mere på tlf. 51598003 eller hildur.thorisdottir@kvinfo.dk