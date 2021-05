Mens andre aflyser: Lokal festival vil gennemføre og annoncerer første musiknavn

- Vi tør godt sige, at det her bliver til noget. Vi kan tilpasse, alt efter hvordan det ser ud til august, siger Jacob Vestergaard, indehaver af ejendomsfirmaet Atlantia, der har en anden lokation i baghånden, hvis regeringens krav til kvadratmeter pr. person hindrer, at festivalen kan holdes på parkeringspladsen ved Slagelse Station. I øvrigt lige ved taxaerne, hvor planen er, at musikken skal spille for - er forhåbningen - op imod 1000 mennesker pr. aften.