Indtil videre er der ingen ændringer i planerne for forårets gymnastikopvisninger i Skælskør. Arkivfoto

Mens andre aflyser: Disse foreninger fastholder store opvisninger

Konsekvenserne af COVID-19 (coronavirus), som kun få kendte eksistensen af for få måneder siden, bliver stadig større.

I Skælskør byder de kommende to weekender på gymnastikopvisninger i henholdsvis Skælskør Gymnastikforening og Eggeslevmagle SG&IF, og indtil videre holder begge foreninger fast i at afvikle deres årlige gymnastikopvisninger som planlagt.

- Vi følger naturligvis de retningslinjer, som bliver udstukket fra Sundhedsstyrelsen, og lige nu betyder det ikke, at der er basis for at aflyse, siger Ulla Kløcker, der er en del af gymnastikudvalget i Eggeslevmagle SG&IF, der har gymnastikopvisning i kalenderen i Eggeslevmagle skolehal lørdag den 21. marts.