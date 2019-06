Kirsten Harboe Griese og Bernhard Griese med døtrene Vibeke Harboe Malling, Karina Harboe Laursen og Pernille Harboe Obling fotograferet ved en tidligere. lejlighed. Privatfoto

Mellemste Harboe-datter udpeget til kommende direktør

Skælskør - 25. juni 2019

Skælskør: - Jeg trådte ind på Harboes Bryggeri for første gang i 1972, og til september fylder jeg 78 år, så nu er tiden kommet til, at jeg skal hjem og nyde hverdagen derhjemme sammen med min kone (Kirsten Gunnersen Griese, red.), siger Bernhard Griese, der selv om han per 1. september 2019 træder tilbage som administrerende direktør fortsætter i bryggeriets bestyrelsen.

- Jeg vil gerne fortsætte med at bidrage og støtte op, hvor jeg kan, siger Bernhard Griese, der til efteråret overgiver roret til sin mellemste datter, Karina Harboe Laursen.

- Jeg er jo nærmest født og opvokset på bryggeriet, og jeg har siddet i bestyrelsen i 15 år, så jeg kender virksomheden rigtig godt, siger Karina Harboe Laursen, der bor med sin familie i Skovshoved.

- Jeg føler mig enormt stolt og beæret over min fars tillid, og jeg har min families fulde opbakning, siger Karina Harboe Laursen, der agter at drive bryggeriet videre i respekt for både fortid og fremtid.

Præcis hvilke forandringer direktørskiftet får, ønsker Karina Harboe Laursen ikke at uddybe på nuværende tidspunkt, da hun, som hun nævner, ikke er direktør før om to måneder.

Begge Karina Harboe Laursens to søstre, Vibeke Harboe Malling og Pernille Harboe Obling, arbejder også i Harboes Bryggeri i henholdsvis HR- og marketingsafdelingen.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at bruge den tid, der skal til for at stå i spidsen af Harboe Bryggeri, siger Karina Harboe Laursen, der er klar over, at hun modsat sin far, der vinder ekstra tid ved at træde tilbage, må prioritere sin tid ekstra hårdt fremover.

Men heller ikke Bernhard Griese mener, at han kommer til at kede sig fremover.

- Jeg kommer stadig til at være på bryggeriet indimellem, og jeg kommer til at holde mig i gang med blandt andet golf, sejlads og landbrug, siger Bernhard Griese, der gennem længere tid har tænkt, at det rigtige tidspunkt for at træde tilbage er i tilknytning den forstående 78-års fødselsdag den 28. september, hvorfor der ikke i følge Bernhard Griese er nogen sammenhæng med årsregnskabets offentliggørelse i går, tirsdag.

Et regnskab hvor det fremgår, at resultatet før skat blev et underskud på 10,3 millioner kroner mod et overskud på 4,5 millioner kroner året før. Et resultat der i følge bryggeriet skyldes en ekstraordinær nedskrivning på selskabets aktiviteter i Estland.

- Jeg skal selvfølgelig lige vænne mig til det, og jeg kommer til at savne at spise frokost med mine gode kollegaer, men jeg er samtidig utrolig glad for, at vi nu er kommet i mål med at udpege min datter til direktør, lyder det fra Bernhard Grise.