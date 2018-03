Se billedserie Den røde stationsbygning på Sdr. Stationsvej i Slagelse får en bager indenfor. Åbningen er til maj.

Mejsners-ejere vil åbne egnens største bagerbutik

Slagelse - 10. marts 2018 kl. 08:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver slået et stort brød op på Slagelse Station i maj.

Dog ikke for stort, forsikrer selskabet MBC+T Engros ApS, der er klar til at åbne egnens absolut største bagerforretning med café i den ende af den røde stationsbygning på Sdr. Stationsvej, der indtil for nylig har stået til leje. Selskabet, der har købt brandet bag den konkursramte Dan Mejsners butik i Priorgade, beholder »Mejsners«-navnet, hvilket også pryder dets butiksfacader i såvel Korsør som i Glumsø og Nykøbing Falster.

- Det bliver et klart løft af stationsbygningen, og vi kommer til at tilbyde kunderne noget, de ikke har fået før, siger direktør Carsten Forsberg.

Forretningen, som eksempelvis kommer til at tilbyde togpendlere to-go-kaffe på farten - ud gennem et vindue mod perronen - vil rumme et godt stykke over 1000 kvadratmeter, og ifølge selskabet bag er det mere end bare en bager.

Det er nemlig et tre i én-eventyr, der bliver skrevet på stationen, idet Mejsners vil tilbyde bager, konditori og catering på samme adresse.

På sigt vil der endda blive mulighed for, at kunder kan bestille varer og goodiebags på sms, som så står klar, når de måtte komme ind med for eksempel toget. Den præcise åbningsdato er stadig usikker, men i hvert fald er det i maj, at man slår dørene op i et lejemål, hvor det ikke bare er brød og glasmontrer, der præger inventaret.

De kvadratmeter, der ikke forventes anvendt i forbindelse med bagercaféen, vil nemlig blive brugt til andre formål. Eksempelvis rykker sundhedshuset PassuSego fra Trelleborg til Slagelse Station, hvormed der bliver både træning, kropsterapi-behandlinger og andet i de tilstødende lokaler.

Samtidig vil en række af de tidligere DSB-kontorer på øverste etage blive forvandlet til konferencelokaler og rum for iværksætteri.