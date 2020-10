Se billedserie Den karakteristiske herskabsvilla med tårn i Skolegade 7, der er opført i 1898, sælges nu til højstbydende. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Meget speciel ejendom til salg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Meget speciel ejendom til salg

Tårn og stor have ned til sø er nogle af de ting, som karakteriserer arkitekttegnet herskabsvilla på omkring 500 kvadratmeter i Slagelse bymidte.

Slagelse - 20. oktober 2020 kl. 10:57 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Da regentparret tilbage i 2010 var på karettur rundt i Slagelse, pegede nu afdøde Prins Henrik begejstret, da kortegen passerede Skolegade 7.

Selv om bygningen på stedet jo næppe kan konkurrere med kongelige slottes tårne og spir, så er den egnet til at vække opsigt, og der er da også tale om en noget ualmindelig villa.

Herskabsvillaen er opført i 1898, tegnet af den lokale arkitekt Knud Larsen, som blandt andet har opført plejehjemmet i Smedegade (også kaldet det lille Amailienborg), Badeanstalten, Vestre Skole, Anlægspavillonen i anlægget (der er brændt) samt den gamle hovedbygning på Slagelse Sygehus.

Bygherre var Hans Eduard Flemmer, der var såkaldt birkefuldmægtig ved Antvorskov Birk (retskreds). Han boede på stedet indtil 1913, hvor han blev udpeget af kongen til at blive borgmester i Holbæk. En post man på det tidspunkt altså blev ansat til uden at have boet i byen på forhånd.

Sø og byggeret Villaen er i øjeblikket registreret med 488 kvadratmeter bolig fordelt over tre etager. Men i virkeligheden er der mulighed for at lave mere beboelse på stedet, påpeger ejendomsmægler MDE Erling Jensen fra Nordicals i Slagelse, der har fået til opgave at sælge den karakteristiske ejendom.

- En stor del af anden sal er ikke udnyttet, og desuden er grunden så stor, nemlig 1662 kvadratmeter, at der er mulighed for at bygge nyt. Der kan bygges i højden, fordi man befinder sig i bymidten, siger Erling Jensen, der videre oplyser, at de eventuelle nye boliger muligvis kan få vejadgang til Parkvænget.

Han lægger også vægt på, at beliggenheden gør ejendommen attraktiv, da det jo er nemt at nå alle byens muligheder som cafeer, kultur og forretningsliv.

Bygningen er ikke fredet, men er omfattet af bestemmelser omkring bevaringsværdi. Hvilket betyder, at kommunen skal spørges, inden man foretager ændringer.

Villaen ligger lige ud til den lille Poulsbjergsøen. Rent faktisk indgår nogle kvadratmeter af søen i ejendommens grundareal.

Nuværende beboere Huset blev i 1913 overtaget af bankdirektør Adolp Deichmann, der boede i det indtil sin død i 1937. Hans enke blev boende indtil 1949, hvor hun solgte til Peter Jørgen Petersen.

Samme år flyttede sagfører Paulsen og hans svenske hustru ind som lejere af førstesalen.

I 1970 blev huset solgt til ejendomshandler Lykkegård, og da Lykkegård døde, solgte hans enke Dagny i 1975 huset til den dengang 49-årige arbejdskonsulent Knud Kreisholt.

Han flyttede ind i stueetagen sammen med sin hustru Inge og deres tre børn Niels, Jesper og Jette. Inge Kreisholt flyttede også sin tandklinik fra Nygade til huset.

I en længere årrække stod lejligheden på første sal tom, efter at sagfører Paulsen og hans hustru døde.

I 2005 blev førstesalen renoveret og sønnen Niels Kreisholt og hans kone Pernille Petersen, der dengang boede i Søborg, købte den og flyttede ind.

Knud Kreisholt døde sidste år og 93-årige Inge Kreisholt er netop flyttet på plejehjem. Derfor har familien nu valgt at sælge ejendommen samlet.

Sælges i udbud Spørgsmålet er så, hvad sådan en ejendom skal koste.

Det svæver lidt i det uvisse, idet man simpelthen har valgt at udbyde ejendommen som privat udbud. Interesserede skal altså kontakte ejendomsmægleren med bud.

Det fremgår af salgsopstillingen at ejendommen i 2019 var vurderet til 5.050.000 kroner, hvoraf grundværdien udgør 705.500 kroner.