Meget mindre borgerservice nu

Leder af Slagelse Bibliotekerne & Borgerservice, Johan Otte, fortæller, at medarbejderne i hvert enkelt tilfælde vil vurdere, om der er tale om et akut anliggende. Han nævner, at det for eksempel kan være behovet for at få sit pas fornyet i forbindelse med, at en nærtstående slægtning ligger for døden i udlandet.