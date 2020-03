Se billedserie Forslag 1 består blandt andet af en mur, som vil sikre 93 bygninger og koste 14,4 millioner kroner. Vandet vil dog fortsætte ud i Noret og blandt andet give problemer for Skælskør Nor Camping.

Meget delte meninger om højvandssikring i Skælskør

Slagelse - 21. marts 2020 kl. 15:08 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Skitserne er værdiløse. Den rigtige løsning ligger ude ved Slagternæse.

Den bemærkning fik ifølge et kommunalt referat bifald fra salen, da der forleden var borgermøde med omkring 200 deltagere på Harboe om højvandssikring i Skælskør.

Et projekt som kommunen har afsat otte millioner kroner til i 2021-22. Svarende til kommunens andel af projektet, som skal betales af de grundejere, som får nytte af det.

På mødet gennemgik projektleder Lars Frederiksen fra firmaet Cowi de tre fremlagte modeller til, hvordan lavtliggende huse i Skælskør by kan sikres, men de faldt altså ikke i god jord hos en del, der foretrækker en løsning ude ved det smalleste sted i fjorden et godt stykke fra byen.

En sådan løsning vil dog ifølge formand for udvalget for miljø, plan og landdistrikter, Jørgen Grüner (SF), være »halsløs gerning«.

- Det vil vi aldrig få lov til, da der er tale om et Natura 2000 område, som er udpeget af EU. Her må der ikke laves den slags, hvis der er andre alternativer, og det er der jo bestemt i det her tilfælde. Desuden vil en løsning derude blive dyrere end nogle af de løsninger, som er foreslået i byen, siger Jørgen Grüner.

Han henviser til, at Roskilde Kommune har forsøgt sig med at få tilladelse til højvandssikring i et lignende område i forbindelse med bestræbelserne på at sikre Jyllinge Nordmark mod oversvømmelser. Hvilket man har fået nej til.

Jørgen Grüner slog undervejs også fast, at højvandssikringen kan blive en dyr »fornøjelse« for de involverede i Skælskør. I sammenligning med Korsør er der nemlig langt færre til at betale.

På spørgsmålet om kommunen kunne vælge at betale, svarede Grüner ifølge det udarbejdede referat:

- Som udgangspunkt skal borgerne betale. Hvis vi alle har nytte af det, kan kommunen vælge at betale. Vi skal bare kunne se alle borgere i kommunen i øjnene, sagde Grüner.

- For dem der får kystbeskyttelsesanlægget, vil det også betyde, at ejendomsværdien falder, lød en kommentar fra salen.

Jørgen Grüner sagde hertil, at selve modellen for bidragsmodellen skal drøftes de næste par måneder.

Udvalgsformanden slog fast, at kommunen kan pålægge grundejerne at betale.

Sikringsforslag 1 består udelukkende af landanlæg rundt om havnen, der udføres som mur, spuns og på det grønne område i den østlige del af havnen, som et dige. Hvor sikringen krydser vejene hæves vejen. Havnearealerne sikres ikke.

Dette forslag vil sikre 93 bygninger og koste 14,4 millioner kroner.

Sikringsforslag 2 baseres på samme landanlæg som sikringsforslag 1, men suppleres med en sluse anlagt i broen under Vestergade.

Slusen består af sidehængte højvandsklapper. Ved varsel om stormflod lukkes sluseportene. Det reducerer den visuelle påvirkning langs kanalen ud for biblioteket og sikrer arealerne langs norret. Havnearealerne sikres ikke.

Forslaget vil sikre 97 bygninger og koste 18,3 millioner kroner.

Sikringsforslag 3 vil minimere mængden af landanlæg på havnen ved etableringen af en højvandssluse, der krydser havnen. Slusen består af en stålkonstruktion, der ligger på bunden af havnen og hæves i tilfælde af stormflod.

Herved sker der en samlet sikring af de bagvedliggende arealer.

Forslaget vil sikre 105 bygninger, men er også langt det dyreste med en pris på 35,8 millioner kroner.

Projektleder Sofie Astrup fra Slagelse Kommune sagde, at der vil kunne gå lang tid med at finde en løsning. Ikke fordi de er teknisk svær, men fordi det kan være svært at komme til enighed om et projekt.

Det skal politisk besluttes, om der skal arbejdes med en sluse eller et landanlæg.

Derefter skal der udarbejdes et konkret projekt med jordbundsanalyser, partsfordeling og design. Her vil grundejere blive indkaldt til workshops.