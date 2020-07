Fra nul til mange på 15 måneder. Det lykkedes at holde liv i Ørslev-Bjerge IF?s fodboldafdeling. Privatfoto

Medlemmerne strømmer til lokal fodboldklub: »En fantastisk udvikling«

Ørslev-Bjerge IF's fodboldafdeling har oplevet en fremgang, der er så markant, at træner og spillere bruger vendingen, at de er gået »fra nul til mange på 15 måneder«.

04. juli 2020

Klubben, der ikke har haft et seniorhold i nogle år, startede forsigtigt i januar sidste år i et spædt forsøg på at holde liv i klubben.

I dag har klubben nu så mange medlemmer, at der både er et serie 3- og et serie 5-hold.

- Det er en fantastisk udvikling, som vi aldrig havde turde drømme om, da vi startede for bare 15 måneder siden, siger træner Lars Rasmussen, og fortsætter:

- Klubben ligger jo geografisk lidt på landet og med konkurrence fra andre gode klubber i lokalområdet. Spillerne kommer ofte langvejs fra og af forskellige årsager. Nogle er trætte af elitemiljøerne, andre vil blot spille motionsbold og nyde at der er plads til alle herude. Vel at mærke alle som vil bidrage til den kultur og de værdier, som vi forsøger at arbejde efter.

Hygge for fuld ØB - Der er en seriøs tilgang til træning. Når vi træner, så træner vi, og vi har bold med i alt, hvad vi laver fra start til slut. Når træningen er slut, så hygges der for fuld ØB, som vi siger - med grill og drikke.

Hele den pakke, kan vi så se, at rigtig mange er tiltrukket af, lyder det fra træneren.

Såvel fodboldafdelingen som idrætsforeningen generelt arbejder tæt med skole og lokalområde og støtter op om idrætsdage og mangfoldighed i idræt, hvilket også understreges af tiltag som fodboldfitness og et fusionshold for de yngre spillere.

John Olav Kristensen, som ejer det lokale tømrer- og byggefirma JOSK aps, er seniorholdets hovedsponsor.

- Det er vigtigere end nogensinde, at flest mulige støtter op om de lokale virksomheder, idrætstilbud m.v., og hvis jeg kan gøre en forskel i det, så er jeg tilfreds, siger han, mens Lars Rasmussen konstaterer,a t den positive udvikling i det hele taget ikke kunne lade sig gøre uden den massive opbakning både fra klubben, spillere, familier og sponsorer.

- ØB er min barndomsklub, som er årsagen til, at jeg takkede ja til udfordringen med at bygge et hold op igen. Så jeg er særdeles ydmyg og taknemmelig over den tillid, der udvises, siger han.