Medarbejdere sendes hjem og testning øges efter voldsom smittestigning

Slagelse - 09. september 2020 kl. 13:50

Den del af Slagelse Kommunes tusindvis af ansatte, der har med borgere at gøre - herunder i sundhedssektoren - skal nu testes hver anden uge i stedet for hver sjette. Samtidig skal alle kommunalt ansatte, der har mulighed - og hvor det kan lade sig gøre - så vidt muligt arbejde hjemmefra. Særligt hvis man kommer fra områder, såsom Odense og hovedstaden, hvor der også konstateres øget smittetryk.

Det står klart efter møde i Slagelse Kommunes krisestyringsstab onsdag middag, hvor det øgede smittetryk har været drøftet. Det seneste døgn er der kommet 24 flere smittede til. Tirsdag lød det samlede antal på 17.

Det er på skoler og et plejecenter, at forekomsterne har været. Der tages hånd om situationen lokalt, melder kommunen.

- Det er kritisk, og bare på én skole har vi 24 smittede. Vi har også konstateret et tilfælde på et plejecenter, som straks er blevet isoleret, lyder det fra borgmester John Dyrby Paulsen (S), der beretter, at man efter en stigning i antallet af smittede opfordrer medarbejdere, hvor jobbeskrivelsen tillader det, til at arbejde hjemme.

- Vi har alle et ansvar, og vi skal også sikre, at vi kan være med til at bryde smittekæderne, så ikke den her udvikling fortsætter. Derfor er det også særligt ansatte, der for eksempel bor i hovedstadsområdet og i områder, hvor smitten er steget, der skal blive hjemme og arbejde, siger han.

Aflyser det meste Samtidig siger han, at konferencer og større møder, der ikke synes livsnødvendige, aflyses i hvert fald her i efteråret.

Flere ansatte har undervisning og kurser i løbet af de næste måneder, men de bliver så vidt muligt ryddet fra kalenderen.

- Vi er nødt til at reagere og tage ansvar, så langt det meste aflyses. Det gælder konferencer, hvor vi for eksempel havde en om arbejdsmiljø, siger borgmesteren, der opfordrer alle borgere i hele kommunen - hvor end de måtte være ansat - til at tage de stigende smittetal ad notam.

Alle skal kunne testes i Slagelse

Det ligger samtidig i kortene, at man vil presse på for et lokalt testcenter.

I øjeblikket kan sundhedspersonalet blive testet i Slagelse, mens private virksomheder i stor stil må sende ansatte sydover mod Næstved.

- Men det presser vi på for at få lavet om. Vi skal have et lokalt tilbud for de private også, lyder det fra borgmesteren, der også øger graden af rengøring, afspritning og lignende.

