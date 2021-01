Det er ikke mindst på plejeområdet, personalet har været og er spændt hårdt for. Foto: Thomas Olsen

Medarbejdere har udsigt til corona-belønning

Slagelse - 26. januar 2021 kl. 10:42 Kontakt redaktionen

Meget tyder på, at medarbejderne i Slagelse Kommune kan se frem til et kontant klap på skulderen for deres indsats i corona-tiden. Borgmester John Dyrby Paulsen (S) ser i hvert fald meget positivt på det forslag, fagforbundet FOA's vestsjællandske afdeling har sendt til alle kommunerne i området.

Afdelingsformand Sigurd Gormsen, FOA Vestsjælland, har i et åbent brev opfordret de øvrige kommuner og regionen til at følge Holbæks eksempel for at sende et tydeligt og anerkendende signal til medarbejderne i en vanskelig og ekstraordinær tid.

»En tid, hvor alle mærker konsekvenserne af at skulle arbejde på en anden måde, end de er vant til, og hvor der for en stor del af medarbejderne også er knyttet en konstant frygt for at blive smittet med Covid-19 ved udførelsen af det daglige arbejde«, skriver afdelingsformanden blandt andet.

I Holbæk får alle medarbejdere 900 kroner, men en kontant bonus behøver ifølge Sigurd Gormsen ikke at være løsningen alle steder. Han kan også forestille sig, at kommunerne kan vælge at afsætte 900 kroner pr. medarbejder, som man kan holde en personaleaktivitet for, når det igen bliver muligt at mødes.

En anden løsning kunne ifølge FOA-formanden være et gavekort til restaurationsbesøg og lignende for samtidig at understøtte nogle af de private brancher, som har lidt under pandemien.

Han ved godt, at der er mange andre end kommunalt ansatte, der gennemgår en hård tid.

- Det er enhver leders forpligtigelse at give sine medarbejdere anerkendelse, når der er brug for det. Det sidste års tid er de gået med på nogle særligt udfordrende vilkår, og Slagelse Kommune har været særligt meget i ilden på grund af høje smittetal, siger Sigurd Gormsen og opfordrer byrådet til at give medarbejderne et klap på skulderen.

Den er borgmester John Dyrby Paulsen (S) med på:

- Vi kigger på det samme i øjeblikket, og vi kigger på forskellige modeller. Jeg synes, det er en spændende idé med gavekort, så medarbejderne bruger lidt ekstra i vores butikker. Jeg er meget tiltrukket af, at vi finder en løsning. Der bliver måske ikke lige tale om millimeter-retfærdighed, men vi skal finde en fælles løsning. Det er en rigtig god idé, siger John Dyrby Paulsen og lover at tage spørgsmålet op på økonomiudvalgets møde i februar.