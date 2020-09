På Helms Skole er der nu ifølge bestyrelsesformand Flemming Mark skruet gevaldigt op for hastigheden for at bringe det psykiske arbejdsmiljø tilbage på et trygt og tillidsskabende spor. Aktuelt har en kvindelig medarbejder sygemeldt sig med henvisning til skolelederen, som også selv netop har meldt sig syg. Foto: Helge Wedel

Medarbejder på Helms Skole sygemeldt grundet skolelederen

Siden Sjællandske i dag lørdag for nøjagtig 14 dage siden skrev, at det psykiske arbejdsmiljø på den private Helms Skole var voldsomt belastet grundet skoleleder Tove Blumes ledelsesstil og ageren, har der ifølge formand for skolens bestyrelse Flemming Mark været stor fokus på at få bragt samarbejdet mellem leder og personale tilbage på et tillidsskabeende og trygt spor. Bestyrelsesformanden har netop kontaktet Sjællandske for at fortælle om den proces, der nu foreslås sat i gang. Det sker efter et møde i onsdags med deltagelse af tillidsrepræsentanter, skolelederen, bestyrelsen samt repræsentanter fra lærernes fagforening Frie Grundskolers Lærerforening og Dansk Friskoleforening.