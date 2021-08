Se billedserie Så er undervisningen i gang på Flakkerbjerg Skole. Foto: Solveig Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Med pen og blæk men uden computer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Med pen og blæk men uden computer

Lørdag blev et hold elever undervist som for hundrede år siden på Flakkebjerg Skolemuseum. Det krævede lidt tilvænning hos de fleste, for meget er forandret og reglerne helt anderledes end i dag.

Slagelse - 09. august 2021 kl. 07:24 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Et mangfoldigt hold elever tog lørdag forskud på et nyt skoleår. De besøgte nemlig Flakkebjerg Skolemuseum for at få et indblik i, hvordan det var at gå i skolen for hundrede år siden.

- Jeg kommer lige ind igen om et øjeblik, og så forventer jeg, at I står op og i kor siger: Godmorgen Fru Nielsen.

Pernille Nielsen er studentermedhjælper på Slagelse Museum, som Flakkebjerg Skolemuseum er en del af, og lørdag havde hun forvandlet sig til Fru Nielsen i hvid skjorte og lang rød nederdel.

Fru Nielsen var forskolelærerinde på Flakkebjerg Skole i næsten halvtreds år - fra 1914 og frem til 1961. Som ung kvinde fik hun jobbet, som hun beholdte til, hun gik på pension. Efter Fru Nielsens tid var det slut med Flakkebjerg Skole, og i 1981 blev skolen i stedet til et museum, og ved indvielsen deltog Fru Nielsen selv i en alder af 87.

Sang og fadervor - Vi begynder med at synge: I Østen Stiger Solen Op, og så beder vi fadervor bagefter, lyder det Fru Nielsen, der har stillet sig bag katederet i det lille klasseværelse.

Efter sang og bøn begynder undervisningen.

Vi begynder med geografi, siger Fru Nielsen og peger på et af lokales mange anskuelsestavler: Hvad er det for et dyr, og hvor lever det henne?

- Det er en elefant, Fru Nielsen, lyder det fra en af eleverne, der lige skal huskes på, at ingen siger noget uden at rejse sig op først.

Geografi går over i dansk, der går over i regning, inden det er frokosttid og dermed tid til dagens fedtemadder - med eller uden spegepølse.

Flakkebjerg Skolemuseum er unikt i den forstand, at huset på Gimlingevej 2 var den reelle Flakkebjerg Skole, og at stort set al inventar inklusive skolemøbler, kateder, kakkelovn og anskuelsestavler er de originale.

Huset fungerede også som Fru Nielsens private bolig - først som enlig - siden som gift med Peter Nielsen.

Et kig tilbage Museet får ofte besøg af skoleklasser via Skoletjenesten. Et besøg, hvor eleverne bliver klædt på med tøj, der ligner det, eleverne gik med på den tid, da Fru Nielsen huserede.

Besøget er et godt indblik i den kæmpe udvikling, der er sket i skoleverdenen, og hvor tavle og griffel for længst er skiftet ud med computer, og hvor respekt og disciplin er udskiftet med ligeværdighed og løssluppenhed.

- Jeg har fået et par lussinger for ikke at hilse på læreren og et par nap over fingrene fortæller en af dagens ældste elever. Som 85-årig har hun selv gået i skole, da fysisk afstraffelse var almindelig.

I dag er hun oldemor til Mia og Freja på ti og 5 år, som hun begge har taget med på skolemuseum for at give dem et indblik i, hvordan det var engang.

- Vi skulle også stå i rækken i gården, og ingen svarede læreren igen, fortæller hun.

Det har været virkelig sjovt, men det var svært at huske at sige Fru Nielsen hver gang, fortæller Mia, da Fru Nielsen har ringet ud med sin lille klokke.

Undervejs i timen har dagens elever også prøvet at skrive med pen og blæk. Noget der krævede lidt aftørring af blækklatter ved de fleste borde bagefter. Noget der ikke er nødvendigt på Dyhrs Skole i Slagelse, hvor Mia normalt er elev i nu 5. klasse.

I efterårsferien inviterer Flakkebjerg Skolemuseum igen indenfor til en omgang skole som for hundrede år siden. Læs mere www.vestmuseum.dk