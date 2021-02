Med Blendstrup til fods

Det er som en del af DR's bevægelsesår, at Kulturmødet på Mors giver danskerne mulighed for at komme med på kulturelle gåture i hele landet, hvor kunstnerne og kulturpersonlighederne har bestemt en rute og et tema for turen, der betyder noget for dem. Det eneste der forventes af deltagerne er, at tankerne får frit spil.