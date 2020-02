I Vordingborg var der for en måned siden rejsegilde på McDonald?s nye restaurant, som er den første bygget efter et nyt skalerbart koncept, der skal gøre byggeriet af restauranterne nemmere og hurtigere. Om den i Korsør bliver magen til, er endnu udvist. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: McDonald’s bygger igen moderne restaurant i Korsør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

McDonald’s bygger igen moderne restaurant i Korsør

Slagelse - 19. februar 2020 kl. 06:06 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 1999 åbnede den internationale fastfoodkæde restaurant i Korsør, som måtte lukke. Nu prøver den igen et meget synligt sted, hvor der venter 60-80 nye arbejdspladser primært til unge.

Den internationale fastfoodkæde McDonald og borgmester John Dyrby Paulsen (S) underskrev i går tirsdag en købsaftale, der fra den 1. marts gør McDonald til ejer af 5000 m2 jord i Korsør Erhvervspark. På hjørnegrunden lige ved indkørslen til erhvervsparken fra Tårnborgvej og et »stenkast« fra motorvejsafkørslen skal opføres en topmoderne restaurant med noget nær perfekt synlighed fra de mange trafikanter på Vestmotorvejen.

Hverken borgmester, andre politikere eller erhvervschef Per Madsen ønsker at bekræfte, at kommunen har solgt en byggegrund til McDonald. Men det gør burgerkæden selv, da Sjællandske tirsdag eftermiddag kontakter den.

- Jeg kan bekræfte, at det er McDonald, der har købt jord i Korsør for at bygge en topmoderne restaurant, siger Mads Jensen til Sjællandske. Han arbejder i burgerkædens PR-bureau.

Detaljer om byggeriet ønsker han ikke at give, da informationen om købet i Korsør først skal ud internt i den store organisation. Mads Jensen oplyser, at kæden har en målsætning om at bygge 20 nye restauranter over de næste fire år.

Tilbage i juni 1999 indviede McDonald en nybygget restaurant i Korsør på Storebæltsvej men med en langt mindre synlig placering, hvorfor den lukkede efter nogle år.

Den nye McDonald ventes at beskæftige mellem 60 og 80 primært unge mennesker. Indvielsesdato er ikke sat på, men mon ikke ekstrasalget af fastfood til et tusindtalligt cykelpublikum i forbindelse med Tour de France-feltets ræs gennem Korsør og over Storebæltsbroen 3. juli 2021 er så godt som sikkert at blive en del af omsætningen i den nye restaurant.