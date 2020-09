McDonald's åbner ny restaurant omkring årsskiftet

Ifølge et jobopslag på McDonald's hjemmeside, så forventer fastfoodkæden at slå døren op til deres nye restaurant i Korsør Erhvervspark ved Tårnborgvej lige ved afkørsel 42 fra motorvejen i december i år eller i januar 2021.

Gode øjeblikke

Ifølge opslaget handler det for medarbejdere hos McDonald's om at servere gode øjeblikke for alle, så der er »rart for gæsterne og spændende for medarbejderne«.