Massør med egen virksomhed tiltalt for voldtægt og hvidvask

En 54-årig mand står til fængsel, hvis han kendes skyldig i anklager om voldtægt og hvidvask. Han risikerer ydermere at miste retten til at udøve massørvirksomhed.

Han er i et enkelt forhold tiltalt for blufærdighedskrænkelse og i to andre tilfælde »andet seksuelt forhold end samleje ved voldtægt«. En skærpende omstændighed i forhold til voldtægterne er ifølge politiet, at kvinderne har været ude af stand til at nå at modsætte sig handlingen.