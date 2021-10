Massør idømt fængsel: Rørte kvinders kønsdele, mens de intet kunne se

En 55-årig massør fra Slagelse har anket dommen, efter han ved Retten i Næstved er blevet idømt 1,5 års fængsel for at krænke fire kvinder. Kvinderne var klienter på hans massageklinik.

En 55-årig massør fra Slagelse er idømt 1,5 års fængsel for at have krænket fire kvinder seksuelt. Manden må ikke virke som massør i tre år. Dommen, der blev afgivet torsdag ved Retten i Næstved, er dog anket.

Slagelse - 01. oktober 2021 kl. 12:41 Af Fleur Sativa

Ringer man en 55-årig massør fra Slagelse op, bliver man mødt af en telefonsvarer og beskeden om at lægge navn og eventuelt ønske om en tid.

Men foreløbig bliver det ikke muligt.

Den 55-årige, der har drevet massageklinik i ni år, blev nemlig torsdag ved Retten i Næstved dømt for at have krænket fire kvinder seksuelt i forbindelse med behandlinger.

Manden blev idømt en straf på 1,5 års fængsel samt frakendt retten til at virke som massør i tre år.

Han blev også dømt for to forhold vedrørende hvidvask og hæleri til samlet cirka 120.000 kroner.

Kvinder kunne intet se Domfældte ankede dommen på stedet og krævede frifindelse, men blev herefter varetægtsfængslet, indtil sagen skal tages op på ny i Landsretten.

Massøren, der har drevet massageklinik i ni år, har ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi »trykket« de forurettede på kønslæberne.

I andre tilfælde har han masseret omkring kvindernes kønsdele, mens de har ligget halvt afklædt med risposer og masker for øjnene, så de ikke har kunnet se noget.

Skærpende omstændighed Ifølge anklageskriftet har politiet opfattet det som en skærpende omstændighed, at kvinderne har været ude af stand til at nå at modsætte sig handlingen.

Forbrydelserne har angiveligt fundet sted sidste år helt frem til april i år.

I forhold til de to forhold vedrørende hvidvask og hæleri fremgår det af anklageskrift, at den 55-årige massør i 2018 modtog 8.900 euro, 50.250 svenske kroner plus 14.850 danske kroner, som han lod medgerningsmænd overføre til sin konto.

Herefter skulle han ifølge politiet have overført dem til en konto i United Bank for Africa i Benin.