Se billedserie Det er på tide, at man tager fat. Det siger byrådsmedlem Niels Christian Nielsen (S), som mener, det er skræmmende læsning, at narkosalget er eksploderet, og at unge ryger hash som aldrig før.

Massiv narkohandel: - De pushere skal ud af vores kommune

Slagelse - 08. december 2017 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Den handel med hash og stoffer skal bare stoppes.

Sådan siger nuværende byrådsmedlem Niels Christian Nielsen (S), som bekymrer sig over, at tilsyneladende flere unge end tidligere ryger hash og tager stoffer.

Det er ifølge SSP-konsulent Brian Sørensen en landstendens, som nu også skyller ind over Slagelse Kommune. De unge har angiveligt umådeligt let ved at få fat i både hash og hårde stoffer i almindelighed, lyder det.

- Vi har godt vidst, at det kom buldrende, så vi har også ansat to medarbejdere, som udelukkende skal få fat i de 15-25-årige, fortæller Brian Sørensen, hvis beskrivelser af de unges miljø ifølge socialdemokraten Niels Christian Nielsen skriger på handling.

- Stofferne skal ud af byen. Det har før kørt som et projekt, og det er vigtigt, at vi holder fast. Det er rigtig ærgerligt for en uddannelsesby, at de unge brugere kan få fat på hash og stoffer så let. Det skal bare stoppes, siger byrådsmedlemmet, som ikke opnåede genvalg og derfor stopper til nytår.

Sjællandske berettede torsdag om et massivt narkosalg i kommunen, som politiet tager meget alvorligt. At få handlen med euforiserende stoffer - i hvert fald den, der er målrettet de unge - stoppet, kræver dog deltagelse af flere parter.

- Det kræver for eksempel, at de unge samarbejder med politiet og er med til at afsløre, hvem der står bag det kæmpesalg, vi hører om. Jeg kan godt forstå, hvis nogle forældre får ondt i maven, når de sender deres unge af sted til fester og så videre. De narkohandlere skal ud af vores by, siger Niels Christian Nielsen med henvisning til, at handlen betragtes som organiseret.

