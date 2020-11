Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Massiv færdselskontrol: Flere snuppet for forseelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Massiv færdselskontrol: Flere snuppet for forseelser

Slagelse - 13. november 2020 kl. 15:27 Kontakt redaktionen

Torsdag gennemførte politiet i samarbejde med Motorstyrelsen en række færdselskontroller rundt omkring i byen. Der deltog fem politifolk og fire medarbejdere fra Motorstyrelsen, og det medførte en stribe sager af forskellig karakter.

På Idagårdsvej blev der skrevet tre sager om benyttelse af mandskabsvogne, og på Holbækvej var der fokus på hastighed. Også her blev der skrevet tre sager, hvor to bilister fik et klip i kørekortet. En tredje bilist formåede at køre hele 136 km/t, hvilket udløste en betinget frakendelse samt et kørselsforbud.

På Slagelse Landevej kørte en bilist 124 km/t hvilket udløste en større bøde og et klip i kørekortet.

Torsdag eftermiddag var der kontrol ved Smedegade/Parkvej, hvor fem bilister blev sigtet for at foretage ulovligt venstresving fra Parkvej via Smedegade.

Endelig kørte politiet også rundt i byen i to civile biler, og her blev i alt 14 køretøjer - og en fodgænger - kontrolleret: En blev sigtet for at gå over for rødt lys som fodgænger, en kørte bil uden kørekort, en overtrådte spærrelinjer i forbindelse med U-vending - og en kørte bil uden lys indenfor lygtetændingstiden.