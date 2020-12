Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Massiv coronastigning i ny kommune: Mulighed for lokale restriktioner

Med 174 nye tilfælde af smittede med covid-19 varsler borgmester John Dyrby Paulsen (S) nu mulighed for lokale restriktioner. Slagelse boner ud, ses det i statistikken.

Slagelse - 04. december 2020 kl. 11:08

Stigningen i antallet af coronasmittede borgere i Slagelse Kommune har en ildevarslende kurs. Med et såkaldt incidenstal, der på en uge er steget fra 105 pr. 100.000 indbyggere til nu at ramme 220, mener kommunen nu, at det er på tide at løfte en pegefinger.

- Vi ligger reelt set som nogle af de vestegnskommuner, hvor smitten er rigtig høj. Vi er gået i gang med at se på, hvad vi kan gøre. De overvejelser, vi gjorde os i foråret, gør vi os også nu, lyder det fra borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Kan ende med hjemsendelser Det reelle tal lyder på 174 smittede over den seneste uge, og det er særligt de unge, der for tiden rammes. Til sammenligning er der i Kalundborg 40 nye smittede og et incidenstal på 82,9, mens Slagelses anden nabokommune Næstveds 96 nye smittede bevirker et incidenstal på 115,8.

Det er primært børn i alderen 10 til 19 år, der er i fokus, ligesom de lidt ældre - fra 20 til 29 år - også boner ud i statistikken.

Der tænkes derfor aktuelt over, hvilke greb der kan tages i brug lokalt i Slagelse Kommune.

- Vi er ved at undersøge, hvilke muligheder vi har. Vi ser i selskab med skoledere på, om klasser skal sendes hjem, og om der skal igangsættes mere hjemmeundervisning. Vi kommer også til at tage kontakt til ungdomsuddannelser - gymnasiet og ZBC - så vi kan få brudt de her smittekæder, siger borgmesteren, der betrater situationen som alvorlig.

Stærk appel Heldigvis, siger han, er det ikke dagtilbuddene og ældrecentre, der er hårdt ramte. Det kan dog hurtigt vende, er han opmærksom på.

Det er derfor primært skolerne, der er fokus på. Broskolen er lukket frem til torsdag, og på i alt ni skoler i kommunen har man set smittetilfælde.

Han mener dog, at alle bør stå sammen. Særligt når julen indtræffer. Indtil da kan det også komme på tale at sende flere medarbejdere hjem for at være på den sikre side.

- På den ene side kan det hjælpe, at det snart er jul. Så er der ikke nogen på eksempelvis skolerne, men man skal undlade at samles i fritiden. Det her er alvorligt, så vores appel er, at vi skal holde fast, siger John Dyrby Paulsen (S), der i hvert fald kan sende bud efter flere testvogne.

Som led i forebyggelse af covid-19 stiller Testcenter Danmark op med en testvogn i Korsør på tirsdag den 8. december i tidsrummet kl. 10-15.

Testning vil foregå ved Kvarterhuset, Motalavej 57. Medbring blot sundhedskort.

Alle under 15 år skal være i følge med en voksen, og man skal ikke troppe op, hvis man allerede har bestilt tid på coronaprover.dk.