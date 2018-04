Se billedserie De kommende rækkehuse på Holbækvej kommer til at ligne dette prøvehus, opført på Herluf Trolles Tværvej. Foto: Arne Svendsen

Masser af rækkehuse på vej

Slagelse - 30. april 2018

Forleden kunne Sjællandske oplyse, at Slagelse vokser mod nord via et nyt parcelhusprojekt ved Kalundborgvej. Men også i den østlige del af byen bliver der snart stor aktivitet.

På et næsten 49000 kvadratmeter stort areal her, tæt på både motorvejen og golfbanen, skal der her opføres hele 42 rækkehuse.

- Der bliver tale om ejerboliger i den bedre ende af kvalitetsskalaen, fortæller erhvervsmægler Ebbe Larsen fra Nybolig Erhverv Jørgen Klode, der har stået for salget af arealet, som har været udbudt til en pris på omkring seks millioner kroner.

Torsdag i sidste uge kunne han sætte et »solgt« hen over skiltet på stedet, hvor det fremgår, at der er byggeret til 42 rækkehuse.

Området er reguleret af lokalplan 1042, hvor det er beskrevet, at det er lav bebyggelse i form af rækkehuse, der skal bygges her.

- Køberen ønsker endnu ikke at stå frem, men der er tale om en privat investor, fortæller Ebbe Larsen.

Arealet ejes af advokat Helle Rasmussen, der sammen med sin mand René Rasmussen har Advokathuset i Slagelse.

Husene skal opføres som lavenergi-huse, og i forbindelse med projekt skal der laves en ny indkørsel fra Nykøbing Landevej.

Ebbe Larsen kan også fortælle, at firmaet netop har solgt en grund på Holbækvej 45.

Her skal lokale folk i gang med at bygge, nemlig tømrerfirmaet JBS Aps ved Philip Jelstrup og Hasselbach El-Service ved Thomas Hasselbach.

- Vi går i gang lige så snart vi kan få en byggetilladelse, siger Philip Jelstrup, der oplyser, at der skal opføres i alt 14 rækkehusboliger.

Hvordan de kommer til at se ud, kan allerede nu ses på Herluf Trolles Tværvej, hvor makkerparret har opført et prøvehus med to lejligheder, som nu begge er udlejede.

- Det er et næsten vedligeholdelsesfrit og meget energi-rigtigt byggeri, hvor det årlige varmeforbrug er mellem 2000 og 2500 kroner. Og vi kan konstatere, at der er stor efterspørgsel på rækkehuse. Vi fik allerede mange henvendelser fra interesserede, da vi gik i gang med at bygge prøvehuset, så derfor går vi igang på Holbækvej, fortæller Thomas Jelstrup, hvis tømrerfirma beskæftiger omkring 30 mand, som ellers hovedsageligt er beskæftiget med offentligt byggeri i hovedstadsområdet.