Regionens testkapacitet bliver ikke fuldt udnyttet i øjeblikket. Husk at blive testet inden besøg hos beboere på plejecentre eller andre borgere i risikogrupper, lyder opfordringen fra politisk hold.

Masser af plads i testcentrene: Alle opfordres til hyppigere tests

Slagelse - 23. januar 2021 kl. 11:37 Kontakt redaktionen

Hvis du skal besøge en beboer i hjemmeplejen eller på et plejecentrene, bør du få lavet en kviktest på et testcenter forinden. På den måde kan du bidrage med at forebygge smitte.

Regeringen opfordrede på sit pressemøde i starten af januar alle til at lade sig teste oftere for COVID-19 - også selv om du ikke har symptomer.

- Smittekæderne skal brydes, det er derfor vigtigt, at vi holder fast og kæmper sammen og husker at blive testet. På den måde kan vi forhåbentlig undgå at sprede smitten, så vi når at få vaccineret vores sårbare borgere, siger Unnie Oldenburg (S), fungerende formand for forebyggelses- og seniorudvalget.

Der er stadig kapacitet

Region Sjælland oplyser, at testcentrene i Region Sjælland i øjeblikket har mange ledige tider, så du kan komme hurtigt til og blive testet. Kapaciteten er til stede, og vi hjælper hinanden med at holde styr på smitten hvis vi bliver testet.

Det er gratis at blive testet, og i Slagelse Kommune kan du pt. blive testet for COVID-19 ved Slagelse Sygehus. Kviktest foregår hos Falck og er også gratis. Du kan blive testet ved Søndermarkshallen i Slagelse.

Husk at overholde restriktionerne

- Selv om du har en frisk, negativ COVID-19-test, når du besøger dit familiemedlem, så er det vigtigt at understrege, at du stadig skal overholde alle gældende retningslinjer vedrørende hygiejne og afstand under besøget. Sådan passer vi bedst på hinanden, siger Charlotte Kaaber, centerchef i Center for Sundhed og Ældre.

Det vil sige, at du blandt andet stadig skal huske at spritte hænder og holde minimum to meters afstand mellem personer.

Slagelse Kommune er i gang med at lynteste ansatte i skoler og dagtilbud

I Slagelse Kommune er der blevet organiseret kviktest af personale i skoler, dagtilbud og for specialtilbud. Det er områder, hvor medarbejderne møder ind og har fysisk kontakt med mange mennesker i løbet af en arbejdsdag. Derfor prioriteres disse områder særligt.

Testene påbegyndes i næste uge, hvor de respektive arbejdspladser får besøg af en mobil testvogn, hvor de kan få udført kviktest for COVID-19.

Der arbejdes i øjeblikket på at lægge en strategi for den fremadrettede indsats for at teste personalet i Slagelse Kommune.