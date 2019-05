Masser af mobilsnakkende bilister snuppet i kontrol - igen

Færdselspolitiet gennemførte onsdag mellem klokken 8.30 og 16.00 en større trafikkontrol på Sdr. Ringgade. Det medførte en stribe sigtelser - blandt andet blev der udskrevet hele 37 bøder til bilister, der brugte håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Om der ligesom tirsdag var bilister, der i arrigskab rev bøder itu foran ordensmagten, vidner historien ikke om. Ikke desto mindre står det klart, at der for anden dag i træk blev udskrevet bøde i hobetal.

En blev sigtet for kørsel uden førerret, og ejeren af bilen blev sigtet for at have overladt den til en person, der ikke havde kørekort. Desuden blev en bilist sigtet for at køre over for rødt, og endelig blev en sigtet for ikke at sikre sit køretøj ordentligt.