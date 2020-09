Legetøjet blev leveret til Slagelse Sygehus, hvor legehelten Michelle Thorsen Jensen fra Børneulykkesfonden gik i gang med uddelingen. På billedet er det fireårige Marli Rasmussen fra Karlslunde, der efter nogen betænkningstid har udvalgt sig et stykke legetøj fra pallen til højre. Han flankeres af forældrene Bianca Rasmussen og Stefan Petersen. Foto: Arne Svendsen

Masser af legetøj til Slagelse Sygehus

Sygehuset fik som det første sted i landet del i donation fra Salling Group, der skænker kæmpe lager fra TOP-TOY til børn i Afrika og hospitaler.

Dukker, bøger, puslespil og meget andet blev torsdag doneret til Slagelse Sygehus.

Sygehuset modtog som det første hospital legetøj skænket af dagligvaregiganten Salling Group, der har besluttet at donere hele 89 paller fyldt med legetøj til danske hospitaler og til børn i Afrika.

Salling Group har længe kigget efter en donationsmodtager af de mange paller fyldt med legetøj, som virksomheden overtog, da den opkøbte TOP-TOY's danske varelager og fik muligheden for at drive BR-kæden videre.

Nu har et samarbejde mellem Børneulykkesfonden og Salling Group banet vejen for, at børn kan få glæde af legetøjet, når Børneulykkesfonden fordeler det i både Danmark og Afrika.

- Det er jo helt fantastisk, at Salling Group vil donere så meget legetøj til vores arbejde. Det kommer til at gøre en kæmpe forskel for en masse børn, der har mere at kæmpe med end deres jævnaldrende, og som fortjener at føle, at nogen tænker på dem, siger Henriette Madsen, generalsekretær i Børneulykkesfonden i en udsendt meddelelse.

Legehelte deler ud Børneulykkesfonden, der arbejder for øget børnesikkerhed og færre børneulykker i Danmark, er en non-profit organisation og står blandt andet bag »Legeheltene« - et initiativ, hvis mål er at skabe mere leg og bevægelse for de cirka 60.000 børn mellem 1-14 år, der hvert år indlægges i Danmark.

Legeheltene tager ud på hospitaler rundt omkring i landet og igangsætter bevægelseslege og aktiviteter med de indlagte børn for at skabe en mere aktiv hverdag. Og det bliver netop Legeheltene, der kommer til at stå for uddelingen af legetøjet.

- Vi har været omhyggelige med at finde en god samarbejdspartner, der kan overtage legetøjet, så vi er sikre på, at det ender hos de rigtige modtagere og virkelig vil blive værdsat. Derfor er vi glade for, at Børneulykkesfondens Legehelte giver legetøjet nyt liv hos børn, som får stor glæde af det, fortæller Annette Juhler Kjær, der er Group Vice President, Public Affairs, Communication & CSR i Salling Group.

Legetøj fjernet Som følge af COVID-19 mangler landets hospitaler lige nu legetøj til indlagte børn. På grund af potentiel smittefare har hospitalerne været nødt til at fjerne en stor del af deres fælles legetøj rundt på afdelingerne.

Legetøjet, der skal til Afrika, bliver uddelt i forbindelse med Climb For Charity's årlige besøg i Kenya til januar.