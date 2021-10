Se billedserie Der bliver igen spænding til det sidste, om hvem der skal lede byrådsmøderne og have magten i Slagelse. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Masser af jokere i spil på valgaftenen i Slagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Masser af jokere i spil på valgaftenen i Slagelse

Det politiske landskab er præget af flere utraditionelle alliancer på tværs af traditionelle fløje op til kommunalvalget. Det kan give overraskelser på valgaftenen

Slagelse - 14. oktober 2021 kl. 15:02 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Slagelse Kommune blev kendt i det ganske land i forbindelse med seneste kommunalvalg, hvor der i første omgang ikke kunne skaffes flertal bag en borgmester.

Det førte efter dages forhandlinger til den berømte løsning om deling af borgmesterposten, sådan så John Dyrby Paulsen (S) tog de første to år, hvorefter Villum Christensen (LA) ifølge aftale skulle have mulighed for at blive borgmester de sidste to år. Hvis han ellers ønskede det.

Det ønskede Villum Christensen dog ikke, da de to år var gået, og han vil næppe kunne være med til endnu engang at sikre borgmesterposten til John Dyrby Paulsen.

Villum Christensen stiller ganske vist op igen, men kun som nummer to efter spidskandidat Marcus Techow Danielsson, idet han i stedet satser på at komme i regionsrådet i Region Sjælland.

Og Liberal Alliance har desuden denne gang i højere grad valgt side, idet man er i valgforbund med Venstre, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige.

Et valgforbund, der i øvrigt har hele to borgmesterkandidater, idet LA peger på den konservative spidskandidat Jane Dahl som kommunens nye førstedame, mens Nye Borgerlige og naturligvis Venstre peger på Knud Vincents.

Udsigter for borgmesterkandidater Borgmester John Dyrby Paulsen vil sandsynligvis få et ganske fornuftigt valg. Ikke mindst fordi Socialdemokratiet for tiden ligger godt i meningsmålingerne på landsplan, og hertil kommer, at der traditionelt set er en vis borgmestereffekt, som kan give yderligere gevinst i stemmeboksen.

Socialdemokratiet fik ved sidste valg 12 mandater, hvoraf dog et enkelt siden er forsvundet. Det mangeårige parti- og byrådsmedlem Steen Olsen er blevet smidt ud af partiet, fordi han ifølge borgmesteren har optrådt illoyalt.

Tager man udgangspunkt i landstallene, står det noget anderledes til med Venstre, men den store tilbagegang til partiet på landsplan vil under alle omstændigheder ikke slå igennem lokalt.

Venstres borgmesterkandidat, Knud Vincents, mener slet ikke, at den vil kunne registreres lokalt. Det kan dog forekomme optimistisk at tro det, men stærke navne som de to tidligere borgmestre Stén Knuth og Ole Drost vil formentlig føre til, at mandattabet kan begrænses til et par stykker. Partiet har i dag 10 mandater.

Nogle af stemmerne vil formentlig blive afgivet til Det Konservative Folkeparti, som har etableret sig med Jane Dahl som ny spidskandidat og borgmesterkandidat.

På listen er ganske stærke navne som Troels Christensen, Niels Jørgensen, Peter Lotinga og tidligere borgmester Jens Jørgensen, der var kommunens førstemand i årene 1994-98 i en lokal glansperiode for partiet.

Flere mulige flertal Det konservative parti, der lige akkurat ikke kom ind ved seneste valg, vil uden tvivl nyde godt af den øjeblikkelige Pape-effekt, der har gjort partiet større end Venstre på landsplan.

Så to-tre mandater i det nye byråd vil ikke være urealistisk.

Fremgang er der også for Nye Borgerlige med Thomas Vesth i spidsen. Dette parti er også en del af det borgerlige valgforbund, og ud fra landstallene har det en mulighed for at blive repræsenteret.

På den borgerlige side har vi også Liberal Alliance, som udsigterne dog ifølge tallene ikke er så gode for.

I den nuværende periode har Det Radikale Venstre også tilsluttet sig den borgerlige fløj, efter at partiets repræsentant, Troels Brandt, ellers på valgnatten stillede sig bag borgmester John Dyrby Paulsen.

Det fortrød han dog dagen efter, og så havde man balladen med at skaffe et flertal, idet Villum Christensen (LA) fra start af ikke ønskede at være det afgørende mandat, som sikrede John Dyrby Paulsen borgmesterkæden.

De radikale har i denne omgang sluttet sig sammen med SF og Veganerpartiet, og denne konstellation kan blive en af jokerne på valgnatten.

Betingelser fra Grüner SF-spidskandidat Jørgen Grüner har dog meldt klart ud, at han ikke vil støtte Knud Vincents som borgmester.

- Jeg vil ikke lave en »Villum«, siger han med henvisning til situationen fra sidst, hvor Villum Christensen gik ind fra borgerlig side og støttede en borgmester på den anden fløj.

Det betyder dog ikke, at Grüner uden videre vil støtte John Dyrby Paulsen, hvis budgetlægning han har været meget efter. Grüner mener, at borgmesteren »fifler« med budgetforudsætninger for at pynte på kommunens økonomiske situation.

- Så skal vi støtte John Dyrby Paulsen, så skal vi have lavet et forståelsespapir, hvor han lover at lade være med den slags, lyder det fra Jørgen Grüner.

Borgmesteren vil dog uden tvivl kunne regne med støtte uden de helt samme betingelser fra Enhedslistens Thomas Clausen, der i den nuværende byrådsperiode er kommet godt ind i varmen som udvalgsformand.

Det er en mulighed, at Enhedslisten kan få yderligere et mandat ind i byrådet.

DF som joker

En central rolle på aftenen vil også blive indtaget af Dansk Folkeparti, der fra starten af perioden var klart på den borgerlige side, men som nu har indgået to budgetforlig med borgmesteren og hans støtter.

Her har vi den lidt pikante situation, at S-gruppeformand Sofie Janning og DF-gruppeformand Palle Kristiansen danner par. De to bedyrer dog, at de ikke snakker lokalpolitik i det daglige i huset i Hyllested.

Men under alle omstændigheder er DF med i det seneste budgetforlig, hvor partiet også har skrevet under på en formulering om, at partierne bag forliget også vil fortsætte et samarbejde efter valget.

Det vedstår spidskandidat Henrik Brodersen, men han siger samtidig, at partiet har ønsket at stå frit med hensyn til valgforbund, og han ser gerne, at man får et lidt bredere flertal end blot 16 bag en borgmester.

DF kom ind med fire sidst, men med den øjeblikkelige tilslutning til partiet tyder alt på, at dette antal kan blive halveret.

Summa summarum kan det igen ende med stort set dødt løb mellem fløjene. Hvis for eksempel S får 12, DF 2, SF 2 og Enhedslisten et enkelt vil der dog være et muligt flertal bag borgmesteren, hvis ellers SF og borgmesteren vil kunne komme overens om et forståelsespapir.