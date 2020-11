Masser af gratis mundbind trods rygter om det modsatte

Hvis det er en væsentlig økonomisk byrde for dig at købe mundbind, eksempelvis hvis du er på kontanthjælp, integrationsydelse, studerende med begrænsede midler eller blandt de mest udsatte borgere, så kan du få udleveret gratis mundbind.

- Jeg kan meddele, at Slagelse Kommune udleverer gratis mundbind ifølge den indgåede aftale, lyder det i den forbindelse i et svar til Kommunernes Landsforening, som Charlotte Kaaber, chef i Center for Sundhed og Ældre, har sendt i retning af Kommunernes Landsforening som et svar.