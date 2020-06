Maskine til 10 millioner kroner aflyst af corona

Indehaver Jens Larsen måtte i sin tale nemlig konstatere, at den 650 kvadratmeter store udvidelse ikke som oprindelig planlagt kommer til at huse en af de største såkaldte rørlasere i norden. En 36 meter lang maskine til 10 millioner kroner, der kan skære i store jernemner med stor præcision, og som skulle have tjent gode penge hjem.

I mellemtiden lukkede grænserne også på grund af corona, hvilket man forudså kunne have den betydning, at det ville være svært at eksportere det, som den nye rørlaser skulle producere.

- Så der kommer ikke til at stå nogen rørlaser i lokalerne, da markedet vi havde set, simpelthen er forsvundet for os. Det ville betyde for lave priser, hvis vi skulle ud i hård konkurrence med andre. Da det stod klart, var det dog for sent at stoppe byggeriet. Vi vil nu istedet flytte en anden af vore maskiner herind eller bruge det som lager, siger Jens Larsen, der i sin tale roste de mange forskellige håndværkere for deres indsats ved byggeriet.