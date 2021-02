Martin er 24 og snart brolægger: Nu vil han have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse

Martin Rysgaard har både taget en HF og aftjent sin værnepligt - men i dag er han ved at uddanne sig til brolægger. Han vil derfor have flere unge til at få øjnene op for erhvervsuddannelsernes muligheder. Foto: PR-foto

Som én af hovedpersonerne i en ny kampagne fra Dansk Industri og 3F vil 24-årige Martin Rysgaard inspirere andre unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Der tales ikke nok om mulighederne, mener han.

Sydøst for Slagelse i den lille by Sørbymagle er 24-årige Martin Rysgaard én af cirka 1100 indbyggere. Han elsker at gå på jagt og har tidligere både læst en HF og aftjent sin værnepligt som gardehusar.

Men til september er han imidlertid færdig med uddannelsen til brolægger.

Det fortæller han blandt andet om i en ny kampagne fra Dansk Industri og 3F, der skal få endnu flere som ham selv - andre unge - til at vælge en erhvervsuddannelse.

For stadig for mange vælger den akademiske vej. Og det er der ifølge Martin Rysgaard særligt én grund til: Vi snakker ikke nok om det.

Kampagne skal oplyse - Da jeg selv gik i skole og igen senere på gymnasiet, der snakkede man bare om, at man skulle læse videre. Man snakkede ikke om, hvad man kunne lave med hænderne, forklarer den 24-årige kommende brolægger og begrunder dermed incitamentet for at ville være en del af kampagnen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Kærligheden til arbejdet som brolægger fortæller 24-årige Martin Rysgaard om i en ny kampagne, som Dansk Industri og 3F står bag. Målet er at få 10 procent flere per årgang til at vælge en erhvervsuddannelse. PR-foto

Formålet er ifølge Dansk Industri og 3F at vise unge, at der er andre muligheder end gymnasiet og den akademiske vej. Og samtidig oplyse om, at man sagtens kan være både kreativ, kvalitetsbevidst, bekymre sig om klimaet eller rejse til udlandet med sin klasse, hvis man uddanner sig til eksempelvis tømrer, tagdækker eller brolægger, som Martin Rysgaard har valgt at gøre.

Han vil derfor sammen med andre unge, der har valgt en erhvervsuddannelse, i den kommende tid blive hængt op på plakater og på store bannere landet over.

- Jeg håber, at det kan få flere til at vælge den vej, der er mest rigtig for dem, forklarer Martin Rysgaard.

Brolægger ved tilfælde Fordi der i løbet af hans egen skolegang aldrig blev snakket meget om mulighederne for at uddanne sig til noget mere praktisk end teoretisk, skyldes det mest af alt et tilfælde, at han er endt der, hvor han er i dag.

"(...) der er meget selvstændighed. Og så får man lov til at bruge hovedet, fordi det er et naturprodukt, man arbejder med."

- Martin Rysgaard, brolægger og med i ny kampagne - Martin Rysgaard, brolægger og med i ny kampagne Jobbet som brolægger fik han nemlig blot som et midlertidigt job gennem en kontakt hos sin far, fordi han skulle tjene nogle penge efter sin tid som værnepligtig i Gardehusarregimentet.

Herefter forelskede Martin Rysgaard sig dog hurtigt i jobbet og valgte at tage uddannelsen til brolægger.

- Man går ude og arbejder, man får masser af frisk luft, og der er meget selvstændighed. Og så får man lov til at bruge hovedet, fordi det er et naturprodukt, man arbejder med. Det betyder, at man selv skal forme det, så det passer, forklarer han.

Drømmer om at blive selvstændig I dag drømmer Martin Rysgaard om at købe et stort landsted med sin kæreste. Og han har allerede oprettet sit eget firma under navnet »Rysgaard«, hvorfra han udlejer gravemaskiner.

For en dag håber han, at han selv kan starte op som selvstændig brolægger.

- Jobbet handler meget om at kunne se løsninger og se, hvad der bedst giver mening. Og det er jeg vild med, fastslår Martin Rysgaard.

Sidste år søgte hver femte elev en erhvervsuddannelse. Til sammenligning valgte hele 72 procent af de elever, der forlod folkeskolen, at begynde en gymnasial uddannelse samme år.

Målsætningen er at løfte antallet af unge, der søger en erhvervsuddannelse, fra 20 til 30 procent per årgang, oplyser Dansk Industri og 3F.