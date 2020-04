Marken er harvet og klar: Nu plantes der endnu mere skov nord for Slagelse

Det pågældende område langs Stenagervej, hvor der i forvejen er en hundeskov, skulle egentlig være blevet beplantet før årsskiftet, men et vådt vejrlig gjorde det svært for planteholdet at lykkes med arbejdet. Derfor blev det udsat til foråret.

Yderligere 13 hektar af Nordskoven nord for Slagelse, markerne ved Slagstrup, fik onsdag sat træer i jorden. Det stod et sjak skovdyrkere for, og arbejdet sker som led i samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen, der ejer skoven, og Slagelse Kommune.

