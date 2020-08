Se billedserie Henrik Broch-Lips er tiltrådt som leder af Kongegaarden.

Markant kunstledelse på plads i »kraftcenter«

Slagelse - 12. august 2020 kl. 07:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henrik Broch-Lips er, som Sjællandske tidligere har løftet sløret for, tiltrådt som leder af Kongegaarden i Korsør.

Den erfarne leder og kunsthistoriker med speciale i samtidskunst er udset til at udvikle det regionale center for kunst og musik til at blive centrum for den professionelle samtidskunst og musik i Vestsjælland.

Samtidig er Christen Obel, født i 1961 og desuden formand for Den Obelske Familiefond, Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg, Musikkens Hus, Utzon Center og Nordic Artists Management, trådt ind som ny formand for Kongegaardsfonden, der driver Kongegaarden.

Familiefonden uddeler årligt omkring 125 millioner kroner til almennyttige formål som blandt andet kultur, sociale indsatser og forskning.

Kongegaarden er støttet af Slagelse Kommune og etableret for at skabe kunstudstillinger, arrangere musik- arrangementer og sætte kulturen til debat.

Opgaven er også at skabe liv i Kongegaardshaven, drive to kunstnerlegatboliger samt formidle og opbevare kunstsamlingen Isenstein på hele 7300 værker.

Middel til udvikling Henrik Broch-Lips har mange års ledelseserfaring i spidsen for en ekspanderende kunsthal i Aalborg.

Nu glæder han sig til også at skulle skabe forandring og sætte nye, interessante tilbud til glæde for Slagelse Kommunes borgere i gang og bringe Kongegaarden et afgørende skridt videre i retningen mod national anerkendelse og opmærksomhed, lyder det.

- Kongegaardens rokoko-inspirerede arkitektur, den særlige historie og beliggenhed er inspirerende. Det bliver spændende at skulle løfte den udfordrende opgave at placere Kongegaarden endnu mere markant på det billedkunstneriske landkort og gøre stedet til et centralt omdrejningspunkt for den vestsjællandske kunst-scene og samtidskunsten generelt, siger Henrik Broch-Lips, der glæder sig over tiltrædelsen og muligheden for at agere leder for stedet.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer i Kongegaardsfonden er billedkunstner Benny Forsberg, musiker Jesper Sivebæk og områdeleder og byrådsmedlem i Slagelse Kommune Britta Huntley.