Marinegarde søsætter drøm: Nu skal korpset vises frem

Slagelse - 11. juli 2020

Med den sommerferie-aktivitetspulje, som Slagelse kommune har stillet til rådighed for foreninger, har Skælskør Marinegarde fået mulighed for at søsætte en gammel drøm om at præsentere sig for mulige, nye medlemmer og ikke mindst vise, at garden ud over march og uniformer i gadebilledet også er venskaber, fællesskaber, leg, sjov, alvor med fælles interesse omkring musikken som omdrejningspunkt.

I år er det så lykkedes at få tildelt et beløb, der gør drømmen mulig.

Med et budget på 34.600 kroner besøger marinegarden Korsør Kulturhus i uge 31 og Det Røde Pakhus i Skælskør ugen efter.

- Disse dage vil vores unge mennesker og instruktører guide på vej.

Der vil være opdagelse i rytmejunglen, skalabjergene og melodihavet med detektiverne. Det vil være for de yngste. Senere på dagene vil der være mulighed for selv at lave instrumenter, prøve instrumenter, stifte kendskab med noder og meget mere. Alt vil slutte med koncerter for forældre og andre nysgerrige eller interesserede, hedder det i en pressemeddelelse fra garden, der fortsætter:

- For os er det vigtigt at afmystificere, hvad det vil sige at være en del af Skælskør Marinegarde. Det kan sammenlignes med fodbold. Man træner en gang eller to om ugen, i weekenden spiller man kamp/har arrangementer. Fodboldtøjet/uniformen skal være i orden. Forældre skal til tider køre, bage kage, lave frugt, vaske kamptøj eller andet. Så i bund og grund meget sammenligneligt.

Den 50-års-jubilerende garde slår også på fællesskabet og muligheden for at udvikle sig såvel personligt og socialt som musikalsk, og det er ingen hemmelighed, at ferie-fremstødet meget gerne må føre til nye medlemmer.

De yngste deltagere skal blandt andet på jagt efter »det hemmelige orkester«. Her stifter de bekendtskab med Hunden Henning, Kloge Måge og Elefanten Elmer. Rejsen kombineres med sanselege med fokus på det mundmotoriske og rytmiske, og det hele slutter med en lille koncert.

For de lidt ældre vil der være mulighed for at få kendskab til instrumenter og genrer inden for messing-blæseinstrumenter og slagtøj.

Hvad kan man spille på, hvilke lyde er der, hvordan kontrollere man de forskellige instrumenter, og hvilken rolle har de i et orkester. De vil stifte bekendtskab med nodelære, og der vil være sekvenser med musisk undervisning afsluttende med en lille koncert.

For at holde koncentrationen bliver der tale om korte undervisningsforløb..

I Korsør foregår det 30. juli og 31. juli. Baggesensskolen i Korsør har et skoleorkester med fokus på brassband-musik, så eleverne herfra kan måske også have interesse i at spille brassband-musik i marinegarden.

I Skælskør er der afsat fire dage til formålet - fra 4. til 7. august.