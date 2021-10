Hele 92,1 procent af Slagelse Kommunes biler kører på fossile brændstoffer, mens de grønne elbiler kun udgør 7,9 procent. Foto: Per Christensen

Manglende fokus på grønne tjenestebiler

Ni ud af ti tjenestebiler i kommunerne kører i benzin- eller dieselbiler, mens de eldrevne tjenestebiler kun udgør 7,9 procent. Særligt slemt står det til i Slagelse Kommune, hvor de grønne tjenestebiler kun udgør 2 procent. Det viser tal fra Bilstatistik.dk.

Slagelse - 11. oktober 2021

Tjenestebilerne i de danske kommuner domineres af biler, der kører på enten benzin eller diesel. Også Slagelse Kommune lider under denne tendens. Det sker på trods af, at der er udformet og vedtaget en bæredygtighedsstrategi i marts.

Hele 92,1 procent af kommunernes biler kører på fossile brændstoffer, mens de grønne elbiler kun udgør 7,9 procent. Det viser en ny undersøgelse fra De Danske Bilimportører i samarbejde med Bilstatistik.dk

- Vores undersøgelse viser, at mere end ni ud af ti af de kommunale biler kører på benzin eller diesel, siger Mads Rørvig, direktør i De Danske Bilimportører.

Ifølge Mads Rørvig har den kommunale udvikling mod flere elbiler ikke fulgt den stigning, der har været i andelen af private borgere, der har anskaffet sig en elektrisk bil. Han konstaterer, at udvikling skyldes kommunernes manglende fokus på den grønne omstilling.

- Det er en politisk prioritet, at flest mulige kilometer på vejene skal køres elektrisk, og salget af elbiler til private stiger måned for måned. Vores nye undersøgelse viser, at flertallet af de danske kommuner ikke har haft samme fokus på grøn omstilling, da de købte nye biler, siger han.

De nye tal fra Bilstatistik.dk viser, at særligt Slagelse Kommune hænger i bremsen, når det kommer til at få indført flere grønne og bæredygtige løsninger på området.

lav score til Slagelse Kommune Den nye undersøgelse viser, at 1,9 procent af Slagelse Kommunes tjenestebiler kører på el. Det placerer Slagelse blandt de kommuner, som scorer lavest i antallet af grønne tjenestebiler.

Hele 98 procent af Slagelse Kommunes tjenestebiler består nemlig af biler, der kører på fossile brændstoffer. Heraf udgør diesel alene 60,5 procent, mens benzin står for 37,6 procent. Det viser tal fra Bilstatistik.dk.

Med en CO2-udledning per bil på 126,1 gram per kilometer indplacerer Slagelse Kommune sig blandt de 71 kommuner, der udleder mest CO2.

På trods af den lavere score har Slagelse Kommune skrevet FN's Verdensmål ind i budgetaftalen, der er indgået for 2019-2022. Det betyder blandt andet, at kommunen forpligter sig på verdensmål nummer 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

- Det er for dårligt, at vi ikke klarer det bedre i optællingen, forklarer Jørgen Grüner (SF), formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget til Sjællandske.

Selv peger han på, at der har været manglende opbakning til den grønne omstilling både politisk og i forvaltningen.

- Forvaltningen meddelte i 2018-2019, at det ikke var muligt at oprette en leasingaftale for elbiler - helt uden at spørge til, hvordan det kunne gå til. Man har simpelthen været blind for den grønne omstilling, siger Jørgen Grüner.

Han glæder sig i mellemtiden over, at indstillingen har ændret sig med tiden og understreger, at der er mange gode takter på vej. Blandt andet en bæredygtighedsaftale, der er skrevet ind i budgetaftalen.

- Et enigt byråd vedtog en bæredygtighedsstrategi i marts mens fokuseet på den grønne omstilling er blevet skarpere - heldigvis.

Optællingen af bilerne i Slagelse kommune dækker over 519 biler fordelt på 304 personbiler og 215 større køretøjer.

I bunden af optællingen ligger Halsnæs Kommune, hvor tjenestebilerne udelukkende består af benzin- og dieselbiler, og har en samlet udledning på 148,3 gram CO2 per kilometer.