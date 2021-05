Direktør på Guldagergaard, Mette Blum Marcher, glæder sig til i juli at byde velkommen til det store Claytopia-univers.

Mangfoldig palet vil præge Claytopias keramiske univers

Sommerens kommende event Claytopia på Guldagergaard bliver et overflødighedshorn af keramik, kunst, håndværk, interessante samtaler og god musik.

Keramik er måske nok den røde tråd, når det kommer til Guldagergaards kommende sommerevent, Claytopia. Men det betyder ikke, at mange andre farverige tråde ikke undervejs snor sig ind i den røde og i sidste ende er med til at skabe en broget og farvestrålende snor.

- Det bliver en måned i et keramisk univers med kunst og håndværk i centrum, krydret med talks, koncerter, café, foodtrucks, film og vores nye designshop samt spændende workshops for børn, hvor vi passer på hinanden og holder afstand i vores udendørs claytopiske univers, fortæller Mette Blum Marcher, der er direktør på Guldagergaard, og derfor i sidste ende den, der trækker i alle trådene uanset farve.

- Janina Myronovas arbejde med en ny to meter høj skulptur til vores park, Vibeke Nielsen og Rasmus Eliasen dækker et smukt bord inspireret af Babettes Gæstebud. Sten Lykke Madsens store samling af saltkar bliver udstillet på den store Skælskør-hylde midt i parken, Claydies finurlige selfie-skulptur - der kalder på gæsternes egne selfies, Ulla Sonnes betagende gopler, CJ Carters fascinerende haveinstallation - der leder tankerne hen på en sydeuropæisk atriumgård, Oliver Hardings hånddrejede krukker, Tone Andersens figurative værker samt lerets mangfoldighed ved udstillingen med afgangsklassen fra Århus Kunstakademi 2021, remser Mette Blum Marcher op som en understregning af det store udbud indenfor udstillinger.

- Mød blandt andet Svend Brinkmann, Kathrine Lilleør, Jim Lyngvild, Rane Willerslev, Mads Langer, Sanne, Anders Blichfeldt, Sko/Torp, Bobo Moreno, keramikerne Oliver Hardeng, Janina Myronova og mange flere på vores scene i henholdsvis samtalesaloner og et eventyrligt Claytopia After Dark-univers, hvor den gamle smukke park vil være indhyllet i stemningsfuld belysning, som vil give musikken en ny dimension, lyder det fra Mette Blum Marcher, der opfordrer til, at man hurtigt booker plads til sine favoritter på Guldagergaards egen hjemmeside - allerede fra førstkommende uge.