Mangel på kunsttalent-elever til kommende skoleår

Der er i år for første gang mangel på elever til Skælskør Skoles kunsttalentklasse på 7. årgang. Underviser på linjen kunst og design håber, at flere kan og vil nå at lægge billet ind på den unikke mulighed, som klassen ifølge hende er.

16. april 2021

Skælskør Skole har siden 2016 udmærket sig som den eneste folkeskole i Danmark med et særligt tilbud for elever med talent og interesse for enten kunst og design eller sang og musik.

Tilbuddet vedrører elever i 7., 8. og 9. klasse, der på hver årgang bliver samlet i en særlig kunsttalentklasse som, udover at være en gængs klasse med undervisning i alle de almindelige fag, tilbyder eleverne fire timers undervisning om ugen i de kreative fag, som de på forhånd selv har valgt.

I øjeblikket er der to forskellige linjer at vælge imellem på Skælskør Skole: Kunst og design samt sang og musik.

For få ansøgere - Lige siden kunsttalentklasserne kom på banen, har der været et stigende antal ansøgere år efter år, og i 2020 var der langt flere ansøgere, end vi havde pladser til i 7.K, men i år er det desværre det modsatte, der er tilfældet, siger Birgitte Kjøller.

Hun er underviser på linjen for kunst og design på alle tre årgange, og hun er ærgerlig over, at skolens unikke tilbud i værste tilfælde ikke kan munde ud i en særskilt 7.K efter sommerferien. Alternativet, såfremt flere ansøgere ikke snart melder sig på banen, er nemlig, at eleverne, der har søgt ind på kunsttalentlinjen i stedet bliver indsluset i de gængse klasser.

- Det er slet ikke det samme, som at gå i en særlig klasse, hvor alle har valgt kunsten aktivt til, siger Birgitte Kjøller, der stadig håber, at flere vil få øjnene op for muligheden for at blive en del af den kommende kunsttalentklasse på 7. årgang.

Frist forlænget Egentlig er ansøgningsfristen for længst overskredet, men det er den så alligevel ikke, da man fra skolens side har valgt at holde ansøgningsfristen åben så længe, at der stadig er ledige pladser.

- I 2020 måtte vi endda afvise kvalificerede ansøgere, og i år har under ti indtil videre ansøgt, siger Birgitte Kjøller.

Sædvanligvis er der omkring 20 elever i en klasse, så det betyder, at der er et stykke vej endnu, før end alle pladser er besat på linjen kunst og design, som Birgitte Kjøller repræsenterer. Men det samme gør sig ifølge Birgitte Kjøller gældende for linjen sang og musik.

Verden i stilstand Årsagen til det faldende antal ansøgere er uvis, men Birgitte Kjøller mistænker corona og det limbo, som virussen har ført med sig.

- Samfundet er gået helt i stå - desværre også mentalt. Der er gået stilstand i den. Vi får jo hele tiden at vide, at vi ikke kan begynde igen, og det tror jeg har påvirket lysten og engagementet, siger Birgitte Kjøller.

Af sammen årsag har hun også længe måtte undervise eleverne i det virtuelle rum, der heller ikke her har kunnet konkurrere med virkeligheden og den positive synergieffekt, som nærvær og samvær giver fremfor fravær og afstand.

- Vi har heller ikke kunnet invitere til infomøder, som vi plejer, hvilket har gjort det svært for os at nå længere ud end til egne rækker på skolen, siger Birgitte Kjøller, der hellere end gerne giver en rundvisning på Skælskør Skole, hvis der er nogle, der har lyst til at finde ud af mere om muligheden for at dyrke sit kunstneriske talent allerede i folkeskolen.

Fagligt højt niveau - Vi er alle professionelle undervisere, der selv tager kunsten alvorligt. Vi er fagnørder, og det er skønt at være en del af et fagligt forum på Skælskør Skole, som giver eleverne en unik mulighed for at arbejde videre med deres kreative evner og at opleve at blive seriøst, siger Birgitte Kjøller, der selv er uddannet fra Kunstakademiet i København.

At eleverne i skolens kunsttalentklasser bliver taget seriøst - også udenfor skolen - bliver der flere og flere eksempler på.

- Vi oplever faktisk i stigende grad at blive kontaktet udefra i forbindelse med forskellige kunstprojekter, siger Birgitte Kjøller.

Hun nævner blandt andet samarbejdet med billedkunstner Kristian Vodder i forbindelse med den anden kunsttunnel under Norvejen i Skælskør. I øjeblikket samarbejder eleverne i 8.K med Headspace Slagelse, hvor eleverne skal dekorere både loft og vægge. Eleverne på alle tre klassetrin i kunsttalentklasserne er samtidig i løbende dialog med Johnny Persson fra Kunstgalleriet i Slagelse, hvor målet er et fælles gavlmaleri. Eleverne i 9.K får desuden til sommer lov at udstille deres afgangsprojekter i galleriet på Bredegade.

- De får en masse positiv anerkendelse, og de lærer alle de processer at kende, som ofte er en del af en kunstnerisk arbejdsproces, og som de kan bruge senere, når de søger videre på for eksempel Kunstakademiet eller Designskolen, siger Birgitte Kjøller.

- Det ærgerlige er, at jeg ved, at der sidder alle de her unge derude, der vil havde gavn og glæde af at blive en del af kunsttalentklassen uanset valgfag, så jeg håber virkelig, at de bliver opmærksomme på muligheden, siger Birgitte Kjøller.

Stina Rosenberg er kunstklassekoordinator på Skælskør Skole, og hun kan kontaktes på telefon 64 31 42 00 ved interesse for at vide mere om kunsttalentklasserne, og ellers er både skolens hjemmeside og Facebook også tilgængelige med mere information.