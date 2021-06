Se billedserie Selv ikke med begge spejderben på spaden gav den granithårde jord efter, da de yngste spejdere tog første spadestik til nyt spejdercenter. Foto: Helge Wedel

Mange små blev til et stort første spadestik

Tilladelser og penge er i hus, så der for over en million kroner kan opføres en spejderhytte i Vemmelev ved Bakkelygård til glæde ikke kun for spejderne men for hele lokalområdet, der også kan bruge den.

Slagelse - 30. juni 2021 kl. 10:15 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Jorden var hård som granit, men de små spejdere benævnt bæver- og ulveunger brugte alle deres kræfter, da de samlet med mange små spadestik markerede det symbolske første spadestik til byggeriet af et nyt spejdercenter i Vemmelev ved Bakkelygård og Bakkely Skoven.

Leo Feldberg fra KFUM-Spejderne, Sct. Michael Gruppe, Slagelse, hvor under Vemmelev-gruppen hører, oplyser, at der siden 2014 har været et tæt samarbejde med Naturstyrelsen med det formål at få mulighed for at bygge et center for spejder- og naturaktiviteter i Bakkely Skoven.

- Det første og sværeste skridt på vejen har været at opnå en skovlovstilladelse til opførelse af de bygninger, der skal være rammen for det nye spejdercenter placeret i fredskov, men tilladelse er nu opnået, siger Leo Feldberg.

Over en million kroner Samlet løber spejdercenteret op i over en million kroner. Det ventes at stå færdig til indvielse og brug ved udgangen af 2021.

De samlede 1.138.000 kroner er fordelt på følgende donationer - 100.000 kr. fra Rotary, 150.000 kr. fra Trelleborgfonden, 250.000 kr. fra LAG Landudvikling Slagelse, 200.000 kr. fra Lokale- og anlægsfonden og 438.000 kr. fra Slagelse Kommune.

Leo Feldberg ved ikke præcis, hvornår byggeriet går i gang, men han ved, at det er HTS - Høng Tømrer og Snedkerfirma v/Anders Petersen, der er hovedentreprenør på byggeriet, der, som skrevet, ventes færdigt ved årets udgang.

Peter Madsen mindet Kulturudvalgsformand Jørgen Andersen (S) mindedes i sin tale ejeren af det driftige landbrug Bakkelygård Peter Madsen, der ønskede størstedelen af jorden omdannet til skov til glæde for Vemmelev og dens befolkning.

- Jeg er sikker på, at Peter Madsen sidder et sted og klapper i sine hænder af glæde over at se sin jord blive brugt på denne måde, sagde Jørgen Andersen. Han tilføjede, at han betragter en stærk spejderbevægelse som et sundhedstegn for en kommune og et samfund.

Bruges af andre Det nye spejdercenter opføres ikke langt fra den nuværende bålhytte og tæt ved den offentlige parkeringsplads i skoven. Det er ifølge Leo Feldberg meningen, at også andre efter aftale med spejderne kan bruge de nye faciliteter,

- Centerets udformning med et overdækket areal giver mulighed for gode rammer for lokalsamfundet til »udeundervisning« og alternativ skolestue for Slagelse Naturskole, børnehaver og skoleklasser, siger Leo Feldberg.

Han ser det kommende spejdercenter som en stor gevinst for lokalområdet og »naturligt« sted for udviklende samvær og oplevelser for Vemmelevs børn og unge.