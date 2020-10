Mange så de første af 61 nye centrale lejeboliger

Med 115 tilmeldte og mange »løsgængere« var der stor interesse for at se de første færdige lejeboliger. Af de 61 lejemål er de 30 allerede udlejet.

Alle 61 lejemål med huslejer fra 7500 kr. til 11.000 kr. plus forbrug om måneden ventes at stå færdig den 1. september 2021.

- Vi har allerede lejet 30 boliger ud, for der er stor interesse for disse boligtyper, hvor der til hver også er et lille stykke have, siger Kenneth Mølledal. Han oplyser, at 115 havde tilmeldt sig fremvisningen, der grundet corona foregik opdelt i hold. At så mange havde tilmeldt sig, var ifølge projektlederen mere end tilfredsstillende.