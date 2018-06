Mange rådyr dræbt på vej

- Her til morgen haltede en ung buk rundt med brud på lårbenet ude i min have. Det er så det tredje stykke råvildt, der er påkørt her i maj måned, og det ottende i år. Fem stykker skadet råvildt har jeg/vi måtte aflive i år, og det piner mig som jæger at skulle se så unge dyr gå til spilde, længe inden de er blevet rigtig voksne, skriver Jesper Schytte på Facebook. Han noterer også, at de påkørte dyr risikrerer at gå rundt i flere dage med smerter fra deres kvæstelser, hvis bilisterne ikke giver besked om, at de har påkørt et rådyr.