Se billedserie Denne tegning viser, hvordan krydset kan rettes ud på den ifølge forvaltningen mest optimale måde. Vi skrev i onsdagsavisen, at det vil kræve, at man også inddrager noget af kirkegården, men det er ikke korrekt. Forslaget opererer kun med at tage et stykke af Ford-grunden.

Mange meninger om kryds ved Ford

Slagelse - 11. juni 2020 kl. 09:04 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Meget tyder på, at sagen omkring Ford-grunden og trafikken omkring den ender med, at der bliver taget et ganske pænt stykke af grunden, så Rosenkildevej og Parkvej kan komme til at mødes hen over Smedegade uden det knæk trafikafviklingen i dag lider under.

Ihvertfald bakkes en sådan løsning til omkring 10 millioner kroner op af både Venstres gruppeformand og borgmesterkandidat Knud Vincents og formand for udvalget for miljø, plan og landdistrikter, Jørgen Grüner (SF).

- Det vil være den mest fremtidssikrede løsning, at vi får rettet krydset helt ud. Vi må se overordnet på det, så det er en fornuftig løsning, at udvalget for erhverv og teknik indstiller, at man reserverer et stykke af Ford-grunden til vej. Hvornår der så bliver penge til at lave vejen kommer an på en prioritering af økonomien, siger Knud Vincents.

Ulemper ved alternativ

Formand for teknik og erhvervsudvalget, Villum Christensen (LA) var umiddelbart mest stemt for den alternative og et par millioner kroner billigere løsning, da Sjællandske talte med ham tirsdag.

Derimod går Jørgen Grüner helt klart ind for den løsning, som forvaltningen først foreslog med en udretning af krydset hen over Ford-grunden.

En løsning som afdelingsleder Christian Schou Rasmussen fra kommunens tekniske forvaltning da også betegner som den optimale.

Det fremgår af det notat Christian Schou Rasmussen har lavet, at den alternative løsning til syv-otte millioner kroner ganske vist vil forbedre forholdene, idet det for eksempel bliver muligt for trafikanter fra Parkvej at foretage venstresving.

Ligesom der vil blive lavet en ekstra svingbane på Rosenkildevej.

Men der er også mange ulemper i form af risiko for, at trafikken bliver blokeret på stedet og at krydset kan være svært at overskue og mere besværligt for trafikanter at placere sig i.

Rundkørsel?

Men kunne man ikke bedre løse det hele ved at lave en rundkørsel på stedet?

Det mener ihvertfald Poul Stougaard, Harrestedvej 5, der har henvendt sig til Sjællandske med dette forslag.

- Det vil kunne give en god trafikafvikling på stedet med en fembenet rundkørsel, hvor der også skulle være afkørsel til den nye bebyggelse. På Ford-grunden kunne man så rykke bebyggelsen noget mere tilbage, mener Poul Stougaard,

Christian Schou Rasmussen mener dog, at der er et stort problem ved dette forslag, nemlig at det vil kræve mere plads.

- Det vil kræve, at man skal tage et betydeligt større areal af Ford-grunden og givetvis også af kirkegården, siger Christian Schou Rasmussen.

Kirkegård ikke med i oprindeligt forslag

Han oplyser i øvrigt, at forvaltningen ikke oprindeligt kalkulerede med at skulle inddrage noget af kirkegården.

- Men rådgiveren for ejeren af Ford-grunden foreslog den mulighed, og derfor kom den med i sagen til politikerne, siger Christian Schou Rasmussen.

Ingen politikere har til dato bakket op om at inddrage noget af kirkegården, og det blev da også afvist på mødet i teknik og erhvervsudvalget. Det er dog uvist, hvad der vil ske, når sagen kommer i byrådet. På foranledning af Henrik Brodersen (DF).

Forslag fra beboere

Sjællandske har også fået en henvendelse fra beboere på Rosenkildevej, der dog ikke ønsker at stå frem.

Men de har hæftet sig ved, at et af forvaltningens argumenter for ikke at ville lukke Rosenkildevej er, at det vil skabe store vanskeligheder både for brandvæsenet og ambulancekørsel til sygehuset.

- Det kunne man dog klare ved at lave en vej, hvor der kun er adgang for beboerne samt for gennemkørsel af redningskøretøjer, siger en beboer.

Som bestemt ikke synes om, at der nok en gang skal bruges penge på krydset.

Samme beboer er heller ikke glad for udsigten til at blive nabo til det byggeri på tre til fire etager, som der er planer om i kanten af Ford-grunden hele vejen rundt langs med Smedegade og Rosenkildevej.