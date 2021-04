Mange klip: Kørte 82 km/t igennem boligområde

Torsdag mellem klokken 17.33 og 18.49 havde betjente fra færdselspolitiet kontrol på Motalavej. 17 køretøjer blev kontrolleret. Otte overtrådte hastighedsgrænsen på 50 km/t så meget, at de foruden bøde også får et klip i kørekortet. Højeste hastighed midt i de stor boligområde blev målt til 82 km/t.

Desuden kørte en bilist bil, selv om han var frakendt førerretten. En blev sigtet for at køre i påvirket tilstand, og en blev sigtet for ikke at overholde sin oplysningspligt.